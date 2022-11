El Villarreal reforça la confiança en Quique Setién

Quique Setién serà el responsable del Submarino després de l'aturada de LaLiga pel Mundial de Qatar 2022. El Vilarreal CF ha pres la decisió d'apostar fermament per l'entrenador càntabre, que serà qui dirigisca a l'equip des del pròxim 24 de novembre, quan la plantilla torne de vacances, en considerar-li totalment capacitat per a redreçar el rumb del conjunt groguet i que recupere el gen competitiu que havia perdut en les últimes setmanes.

L'eixida sobtada de Unai Emery, amb la temporada en marxa, va suposar un contratemps seriós per a la direcció esportiva del club de la Plana Baixa. Després d'un intent de signar a Mauricio Pochettino, amb resposta negativa, i un acostament --sense proposta formal-- a Marcelino, el Submarí es va decantar per Quique Setién.

El conseller delegat, Fernando Roig Negueroles, i el director de futbol, Miguel Ángel Tena, apostaven per un experimentat entrenador del qual la millor targeta de presentació és el bon gust pel futbol, com havia demostrat al Lugo, Las Palmas i especialment en el Betis, sense deixar-li temps per a treballar en el FC Barcelona.

Temps per a treballar

I precisament això, temps per a treballar, és el que reclamava Quique Setién després d'un inici d'etapa al Villarreal molt pobre, amb tres derrotes i un empat en quatre partits (dos KO en LaLiga i un empat i una derrota en Conference) que es van arreglar amb el triomf en el camp de l'Espanyol (0-1) abans de l'aturada.

El tècnic càntabre defensava que tan sols havia tingut marge per a jugar partits oficials i disposar d'entrenaments pre i post partit, tots ells molt suaus, tàctics i regeneratius.

Davant els dubtes que van sorgir sobre la seua figura, el míster reclamava aqueix temps per a tindre el que es diu treball de camp, entrenaments de veritat, que és el que podrà fer ara en l'aturada mundialista, on prepararà a l'equip amb fins i tot dobles sessions i després tindrà quatre amistosos, dos a Turquia i altres dos a Anglaterra, com a camp de proves.

El club li recolza

Setién va canviar el sistema i la metodologia de treball res més arribar, potser massa prompte, a la recerca d'un futbol molt més atrevit, amb la defensa molt avançada i assumint molts riscos. Els futbolistes no van acabar d'adaptar-se, al principi, al mètode del seu nou tècnic, arribant els dubtes en tots els sectors del club i en la pròpia afició, que li va arribar a cantar "Quique vete ya" després de la derrota a casa davant el Mallorca.

Però, el triomf davant l'Espanyol i el temps de què disposarà el míster han jugat en favor del santanderí. Mediterráneo i ha pogut saber que el Villarreal ha reforçat la confiança en Setién, ja que es confia plenament tant en el seu mètode com en el seu treball, sent ell l'escollit per a liderar la nau grogueta una vegada es reprenga la competició.

Les converses entre tècnic, club i futbolistes de la setmana passada van ser clau i els responsables de l'entitat groga recolzen el treball d'un entrenador del qual s'havien sembrat dubtes. Setién seguirà, per tant, liderant al Submarino.