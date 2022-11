La previa del debut de España en el Mundial: ¡Pau, Castellón está contigo!

La selección española debuta hoy en el Mundial de Qatar 2022, una cita siempre especial pero que en lo referente a la provincia de Castellón es más ilusionante si cabe. Han pasado 32 años desde que un futbolista nacido en tierras castellonenses disputara un Mundial con España. Fue Roberto Fernández, natural de Betxí, leyenda de la Roja, del Barcelona y Valencia, y que además jugó en el Castellón y Villarreal, el último que defendió los colores de la Furia, como así se llamaba por aquel entonces al equipo nacional en el Mundial de Italia 1990. Ahora, más de tres décadas después, un xiquet de Vila-real, formado y forjado en la Cantera Grogueta, Pau Francisco Torres, lucirá la bandera de la provincia y del Villarreal CF por territorio qatarí.

Gaizka Mendieta, en 2002

Cierto es que hace 20 años, Gaizka Mendieta, criado en la provincia, defendió la camiseta de la selección en el Mundial Corea y Jaón 2002, pero el ex del Castellón es nacido en Lequeitio (Vizcaya), por lo que desde Roberto Fernández Bonillo no ha habido otro castellonense en un Mundial.

Enrique Saura, leyenda de la Roja en 1982

El Xiquet del poble seguirá, así, los pasos de grandes leyendas del balompié provincial, como también lo es Enrique Saura, natural de Onda, exleyenda del Valencia y que también militó en el Castellón, que vistió la camiseta nacional en el Mundial España 1982, por poner los ejemplos más recientes.

Su titularidad, la incógnita

Sin duda, la presencia de Pau Torres, junto a la de su compañero en el Villarreal Yeremy Pino, son alicientes suficientes para no perderse el debut del combinado de Luis Enrique, que este miércoles se mide a la teoría rival más débil del grupo E, Costa Rica (17.00 horas, La1).

Tras ser uno de los fijos para el seleccionador nacional tanto en la pasada Eurocopa 2020 como en la fase de clasificación para el presente Mundial, el vila-realense es una de las dudas en el once de esta tarde en la defensa. Con Unai Simón fijo en la portería, los laterales serán Azpilicueta por la derecha, ya que Carvajal ha estado indispuesto casi toda la semana, y Jordi Alba en la izquierda, ante la baja de Gayà que ha propiciado la llegada de Balde. Mientras que en el eje, Laporte, que es zurdo, parece indiscutible, optando a la otra plaza Pau Torres o Eric García, donde el del Villarreal gana enteros por su altura, ante el juego a balón parado de Costa Rica, una de las armas del rival nacional.

Pedri y Gavi apuntan a ser los escuderos de Busquets en el centro del campo, aprovechando los automatismos en el Barcelona.

La delantera es la línea que genera mayor incertidumbre, porque los principales goleadores no han estado finos antes de incorporarse a la Roja. Morata no ha tenido acierto en el Atlético y ha estado tocado, a Ferran Torres le han faltado minutos en el Barça y a Ansu Fati no ha recuperado la titularidad con el Barça. Dani Olmo, además, reapareció hace poco de una lesión. Con todo, parece que Asensio será el ‘9’, junto a Ansu Fati y Ferran. Queremos ver al xiquet. ¡Pau, Castellón está contigo!