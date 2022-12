Jorge Pascual, la enésima joya del Villarreal

Es la enésima joya que surge de la cantera grogueta. Alto, con muy buen físico y una melena rizada rubia que le hace saltar a la vista. De hecho, cuando se estrenó como goleador gateó e hizo el gesto de las garras de un león o un tigre, animales cuya estética del pelo podría asemejarse a su estilo peinado.

Es insultantemente joven, 19 años (Almería, 09/04/2003), y responde al nombre de Jorge Pascual Medina, un delantero centro de 1.87m de altura que milita en Villarreal C y que ha aprovechado la concentración de Turquía para estrenarse con el primer equipo del Villarreal CF, jugando dos partidos, ante el Fenerbahçe (28 minutos) y Galatasaray (58), anotando incluso su primer gol con los mayores en el mencionado último amistoso.

Radiante de felicidad

El joven andaluz mostraba ayer su júbilo haciendo un repaso a lo que está viviendo en estos momento. «Estoy muy contento. La verdad es que no me lo esperaba, ni tener tantos minutos ni mucho menos marcar. Es un sueño que llevaba buscando desde que llegué al club cuando tenía 12 años y por fortuna se pudo cumplir», explicó.

Iniciado en las canteras del CD Oriente y, UD Almería, llegó con 12 añitos al Submarino, pasando por la cantera grogueta, el juvenil del Roda y en estos momentos milita en el Villarreal C, en Tercera Federación, aunque es un fijo en los partidos de la Youth League, la Champions juvenil, donde en 6 partidos jugados ha anotado 3 goles y ha dado 1 asistencia.

«Estar con el primer equipo ha sido una experiencia muy bonita. Hemos pasado con ellos mucho tiempo juntos, en el hotel, y los canteranos nos hemos sentido muy bien integrados, disfrutando de la convivencia y de diferentes actividades y juegos, además del fútbol», dijo.

Una experiencia única

El joven relató su experiencia. «El debut como titular al principio fue extraño, no me sentí cómodo, ya que tenía muchos nervios. Pero conforme fueron pasando los minutos me fui adaptando más y poco a poco fui cogiendo confianza», reconoció.

«Además, mis compañeros me apoyaron, diciéndome que estuviera calmado, que sé jugar de delantero y meter goles, y que lo haga fácil. Y por suerte pude marcar», finalizó la nueva perla de la cantera.