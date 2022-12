Mojica presenta su candidatura a la titularidad en el Villarreal

Llegó el último día justo en el cierre del mercado veraniego. Con mucha experiencia tanto en LaLiga (Rayo Vallecano, Girona y Elche) como a nivel internacional, es un fijo con la selección de Colombia, Johan Mojica era consciente a su llegada que, sobre el papel, tendría que iniciar la temporada siendo el suplente de Alfono Pedraza en el lateral izquierdo y que las oportunidades para ser titular en el Villarreal tardarían en llegar.

Sin hacer ruido, e incluso con la recuperación de Alberto Moreno, el otro lateral zurdo de los tres que hay en plantilla, el defensa cafetero ha ido haciéndose un hueco en el Submarino, antes con Unai Emery y ahora pretende ir adquiriendo protagonismo con su sustituto, Quique Setién.

El colombiano brilló en el stage de Turquía y analiza cómo ve al equipo y cuál es su situación como groguet: «Estamos trabajando bastante bien como equipo y la victoria ante el Galatasaray debe servirnos para reforzar esta idea, pese a que fue un amistoso».

Para el lateral, «hay que seguir aprendiendo los conceptos y asimilar las ideas de lo que quiere el profe, adaptarnos al mensaje futbolístico que nos pretende transmitir para poder ponerlo en práctica sobre el rectángulo de juego».

Estreno como goleador

Sorprendió Mojica con un golazo de falta ante el Galata. «Hacer mi primer gol con el Villarreal me dio mucha felicidad, además porque fue a pelota quieta (balón parado). Es el primer gol de falta que marco en mi carrera y siempre es bonito sentir las primeras veces de las cosas positivas, por ello estoy muy contento con eso», indica.

En su parecer, «cumplir con la tarea que te encomienda el entrenador y, además, hacer gol es una muestra de doble satisfacción para mí, por lo que salgo muy orgulloso del trabajo realizado».

Cada vez más adaptado

Uno de los temas que ha querido tratar es su adaptación al Villarreal. «En lo personal me encuentro muy bien, tanto en el trabajo diario como en el trato del club hacia mí y el resto de jugadores. Además, los compañeros son excelentes personas. Estoy muy contento y me estoy adaptando muy bien. De hecho, futbolísticamente estoy disfrutando bastante. Creo que ya he pasado mi período de adaptación y estoy muy contento por cómo me van las cosas», argumenta.

El zaguero considera que «haber hecho una concentración fuera ha sido un acierto, porque nos une mucho más como equipo y hace que nos adaptamos más rápido a las ideas del técnico».

Sobre la actuación del equipo en Turquía: «Hay que estar satisfechos, aunque cierto es que debemos conservar mejor las ventajas, ya que el Fenerbahçe le dio la vuelta al marcador y el Galatasaray nos recortó la distancia. Debemos mejorar ese aspecto».

Un Mojica para el que «una de las claves para defender con este sistema es conservar el balón e incluso cuando te pones en ventaja, seguir conservando la posesión».

«El balón es uno de nuestros fuertes y tener la posesión es una de las principales consignas del profe, por lo que el balance de los partidos en Turquía debe ser positivo», apunta. «Además, después de hacer un gol, el míster quiere que sigamos arriba en la presión y que sigamos a por más goles, y eso nos convierte un mucho más competitivos», concluye. H