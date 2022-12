¿Cuántas veces has llegado al campo de fútbol y te has dado cuenta al intentar entrar que habías olvidado del carné de abonado? Seguramente en más de una ocasión te habrá tocado dar la vuelta a casa. El Villarreal le ha puesto remedio y ya no será necesario que te lleves el susto de quedarte con la puerta en las narices. El club ha dado un paso más en ofrecer todo tipo de facilidades a sus abonados y se ha puesto a la última en cuanto a novedades tecnológicas. Esta semana, los más de 20.000 abonados con que cuenta la entidad grogueta, han recibido un mensaje de texto o un correo electrónico en el que se les anunciaba la posibilidad de descargarse en su Smartphone el abono digital, con el que podrán llevar siempre encima en la llamada wallet del teléfono, o cartera digital, el pase del Villarreal CF con el código QR, con el cual los lectores electrónicos del estadio efectuarían la misma lectura que con el abono físico.

En la comunicación remitida por el Villarreal a todos sus abonados se les facilita un link de enlace a través del cual se facilita la operación de descarga, con una ID Clave única y un Pin. En el correo se explica el sencillo proceso a seguir. Un avance para los más despistados, pero que no implicará conservar el carné tradicional de siempre para el recuerdo.