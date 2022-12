La impresionante racha en casa del Guijuelo, el rival del Villarreal en la Copa del Rey

El Villarreal CF es muy superior al Guijuelo (tres categorías les separan), pero el conjunto salmantino, en su casa, se crece. No en vano, no pierde en el Municipal Luis Ramos desde mayo del 2021 (27 encuentros), cuyo césped artificial supondrá una dificultad añadida, mañana a las 21.00 horas, para los amarillos, junto a sus dimensiones no demasiado grandes: 104x68 metros.