El fútbol no solo es un deporte. Si no que se lo digan hoy a los argentinos… Para Rafa y Juan García, el fútbol, y en concreto el Villarreal, era una forma de vida. Estos dos inseparables hermanos han seguido al equipo de sus amores los últimos años en la práctica totalidad de los entrenamientos, partidos y desplazamientos. No faltaban nunca y eran muy queridos tanto por el resto de aficionados como por los jugadores y miembros del club.