Sin relajación y a sentenciar por la vía rápida. Ese es el propósito del Villarreal CF en la 2ª ronda copera de este martes noche, cuando se medirá al CD Guijuelo (21.00 horas) en un duelo en el que, a pesar de la notable desigualdad de potencial, el Submarino lo encarará con la intención de evitar convertirse en una de las sorpresas que deparan este tipo de eliminatorias de la Copa del Rey, que es a partido único.

Quizá más que el ímpetu del adversario amarillo (juega en el Grupo 1 de Segunda Federación), el hándicap será la superficie de hierba artificial del municipal Luis Ramos, así como las bajas temperaturas que se esperan en Guijuelo, localidad de Salamanca con 5.660 habitantes.

Por la cabeza grogueta no pasa la opción de caer en la Copa, competición en la que el club tiene puestas muchas esperanzas.

Las bajas en el Villarreal

El equipo de Quique Setién llega tras una buena victoria en la pretemporada frente al Nápoles que hace pensar que va creciendo de la mano del técnico cántabro. Los amarillos tendrán las ausencias de los campeones del mundo Gero Rulli y Juan Foyth, junto al lesionado Gio Lo Celso. Y siguen fuera del equipo recuperándose de sus problemas físicos los laterales izquierdos Alberto Moreno y Alfonso Pedraza y el delantero José Luis Morales.

Setién lo tiene claro

En cuanto al posible once, la idea de Setién parece que es la de apostar por un equipo con los más habituales de inicio, ya que no se está en competición y no hay necesidad de hacer rotaciones, y sí la de coger rodaje cara a LaLiga.

Setién aseguró ayer que saben de la dificultad que entrañan partidos como el de esta noche. «La realidad es que ya se lo advertí también en el encuentro de Santa Amalia, que estos compromisos son complicadísimos, ya que se pueden poner difíciles en cualquier momento», expuso.

«Tenemos un escenario al que no estamos habituados por el tema del césped y, además, va a hacer frío, viento y va a llover, por lo que las condiciones no son las más adecuadas. Eso iguala mucho la situación, pero, aun con todo, evidentemente tenemos que ser superiores y afrontar el partido con la máxima exigencia y la máxima intensidad», apuntó el técnico, apelando al equipo «a salir al máximo desde el primer minuto», concluyó el míster.