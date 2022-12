El deseo de Pau Francisco Torres para el Villarreal en el 2023

Es uno de los referentes del Villarreal CF de la época moderna. Internacional absoluto con España, recién llegado del Mundial de Qatar 2022, donde se convirtió en mundialista, a sus 25 años --cumplirá 26 el próximo 16 de enero--, el Xiquet de Vila-real ya es un hombre de peso en el vestuario del Submarino, en el que es uno de los capitanes y una referencia dentro y fuera del campo tanto para sus compañeros como para la gente del club, así como un ídolo para la afición.

El zaguero amarillo analizaba ayer el devenir del año que está a punto de finalizar. Para el defensa groguet, el balance que hace del 2022 es «muy positivo», a la par que calificó de «ilusionante» un 2023 en el que advirtió que tienen tres frentes abiertos.

Pau es ambicioso, por ello quiere que el Submarino haga cosas importantes, tanto en las competiciones nacionales como en la UEFA Europa Conference League, siguiendo el camino trazado el pasado ejercicio en la Champions.

«En Europa superamos a grandes rivales e hicimos soñar a la afición. Pusimos al club a un gran nivel, otra vez en un alto estatus a nivel europeo y aunque es cierto que en la liga conseguimos clasificarlos otra vez a Europa, nos hubiera gustado una clasificación mejor. Ahora hemos cerrado el año metidos en las tres competiciones, por lo que aspiramos a todo en el próximo año», explicó.

Hambre de étixo

En ese sentido, Pau recordó que ya han superado dos rondas de Copa del Rey, están en la siguiente fase de la Conference si tener que pasar por el play-off de los segundos clasificados, y ahora les resta la parte final de la primera vuelta y toda la segunda vuelta de LaLiga por delante. «Creo que nos ha venido bien este parón de del Mundial para trabajar ciertos conceptos que el míster --Quique Setien-- necesitaba. La plantilla se está adaptando muy bien, por lo que espero podamos dar alegrías este próximo año”, apuntó sobre la readaptación a la metodología del nuevo técnico.

Mundialista

Un defensa que es la envidia de Vila-real, al haberse convertido en mundialista recientemente. De hecho, del Mundial, Pau no ocultó que la actuación de España «puede que no fuera lo que todos esperábamos». Pero, para él, fue «una experiencia muy positiva». «Cada momento que estaba allí, viviendo el Mundial, lo he disfrutado, lo he saboreado y se me ha quedado grabado para el recuerdo», reconoció.

Sin confianzas en la Copa

Pau espera salir airoso tanto en el derbi ante el Valencia en LaLiga el 31 de diciembre en el Estadio de la Cerámica (16.15 horas), como en la eliminatoria de Copa del Rey frente al Cartagena, del martes 3 de enero (19.00 horas). «Ahora regresa competición en un mes de enero muy intenso, en el que esperamos jugar muchos partidos, ya que será síntoma de que avanzamos en la competición de Copa. Tenemos puesta muchas ilusiones en la Copa, por lo que nos gustaría hacer algo importante, siempre respetando el próximo rival. Este año del Centenario queremos dar alguna alegría a la afición», indicó.

Además, elogió la remodelación de La Cerámica: «El club ha hecho un gran esfuerzo por terminar el estadio lo más rápido posible». A su vez, destacó el hecho de que el primer partido vaya a ser frente al Valencia: «Siempre es un partido muy especial». «Hasta marzo no va a estar terminado del todo, pero el club ha trabajado mucho y lo ha hecho muy bien por lo que vemos. Esperemos que esta nueva Cerámica nos traiga las alegrías que nos trajo en su día El Madrigal. Va a quedar un campo espectacular a la altura de del club y del pueblo», finalizó.