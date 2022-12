La actividad en el Villarreal CF no hace un alto en el camino ni en Navidad. Y la de su presidente todavía menos. Encontrar un hueco en la agenda de un hombre como Fernando Roig no es tarea fácil, ni siquiera con la buena predisposición de su persona de confianza Pilar Luis, que tiene que hacer encaje para cuadrar su agenda. A sus 75 años aparece cada mañana en su despacho de las nuevas oficinas de Pamesa con la mente puesta en pelear por las 4.000 familias que trabajan para el grupo cerámico que dirige y con el objetivo de que su Villarreal continúe plantando cara a los grandes monstruos del continente como logró en 2022 eliminando al Bayern y la Juventus.

Mediterráneo le sorprendió, como siempre, al pie del cañón, lleno de energía, supervisando las obras del estadio en su tablet, atendiendo el teléfono y con mil cosas más en la mente, entre ellas trabajar para superar los mil y un problemas que afrenta el sector azulejero por los altos precios de la energía. Roig repasó para la afición amarilla la última hora del Villarreal. Anuncia un mercado de invierno movido con entradas y salidas, más inversiones para la infraestructura del club al margen de las ya realizadas y se muestra feliz por el objetivo logrado de tener listo el estadio de la Cerámica para la fecha programada: 31 diciembre 2022. El presidente repasa un 2022 con muchas alegrías pero también con la pérdida de José Manuel Llaneza.

Se nos marcha el 2022. Un año de luces y sombras para el Villarreal. ¿Cómo lo ha vivido el presidente?

He disfrutado mucho porque ha sido un excelente año en lo deportivo. Destaco el ascenso del filial, que es importantísimo para el Villarreal. Luego, el femenino se ha mantenido en la máxima categoría y el primer equipo ha estado muy cerca de disputar una final de Champions, eliminando a clubs importantes como la Juventus y el Bayern. ¿Qué más puedo pedir? Quizás haber quedado mejor en LaLiga.

Y también duro porque nos dejó gente importante.

Siempre tendré en mi recuerdo a José Manuel (Llaneza). Han sido muchos años trabajando juntos, 25 en concreto. Pero sé que él pudo disfrutar de muchas cosas que eran muy importantes en su vida, como ganar el primer título, el ascenso del filial y el crecimiento social del club.

Ganar siempre es importante, pero el rédito principal de los triunfos es el salto de calidad y la proyección y crecimiento exponencial de la imagen del Villarreal que deja. ¿Se ha notado mucho?

Sí, estamos muy satisfechos. Conseguir el objetivo de la semifinal Champions ha sido una gran potenciación de la marca Villarreal. La popularidad del club y el prestigio sigue creciendo y logramos estar otro año más en Europa por la vía Conference, aunque hubiera sido preferible estar en la Europa League, pero lo logrado ha sido de gran trascendencia.

Presupuesto

Otro dato importante que quizás ha pasado un tanto desapercibido, pero que refleja fielmente la relevancia de lo conseguido por el Villarreal es el récord de casi 190 millones de ingresos en la temporada 21-22. El ayuntamiento de Vila-real tiene 52… ¿Lo hubiera imaginado alguna vez?

[Gesto de satisfacción] Ha sido una barbaridad. Lo conseguimos por la Champions, claro. Es un récord difícil de superar. Como dices el municipio tiene 52 millones de presupuesto y el club consiguió cuatro veces más. Pero para alcanzar esos ingresos hay que estar en Champions. Este año estaremos por los 133. La reducción ha sido de 50 millones.

Usted ya anunció que se continuará reduciendo el presupuesto. ¿Sigue fiel a su idea de equilibrio?

Hay que buscar ciclos de cinco años y hay que primar el equilibrio económico. El Villarreal quiere ser un club saneado y responsable. Se continuará adaptando los gastos a los ingresos que genere la situación deportiva.

El Villarreal es un club ahora que depende de su autofinanciación. ¿Ya no depende del patrimonio de la familia Roig?

Así es. El grupo Pamesa paga la camiseta a un precio de mercado y el año pasado nos fue muy bien porque la marca tuvo una gran visibilidad al llegar tan lejos en Europa. El grupo abona su esponsorización como otro cualquiera empresa y estamos felices porque el retorno de publicidad fue muy alto para Pamesa, muy por encima de la inversión.

Un punto de inflexión fue la salida precipitada, inesperada y fuera de contexto de Unai Emery. ¿Un golpe duro para el club?

Más duro que eso fue lo de José Manuel Llaneza. Eso no lo podemos dominar. El tema del entrenador es una cosa más que sucede en la vida de un club. Ha venido así y fue su decisión. Me hubiera gustado que continuara pero no pudo ser. El momento que se hizo no fue el más adecuado, pero que le vamos a hacer. No estoy contento, pero tenía una cláusula que se abonó y un contrato. Y lo que estamos aquí debemos seguir y trabajar.

¿Ha pagado Setién los platos rotos de esta situación? ¿Fue duro lo que pasó contra el Mallorca?

Ha venido bien el parón. Hemos jugado unos cuatro partidos amistosos y se ha dado buena imagen. El técnico tiene toda la confianza del club. Lo que hay que hacer es apoyar y continuar. Los que quedamos aquí son los que debemos seguir adelante y pelear por el Villarreal. Una de las claves del éxito de este club ha sido remar todos a una y continuaremos igual.

Mercado de fichajes

Bueno ya sabe que por estas fechas se vuelve a hablar de fichajes y salidas. ¿El mercado está abierto para el Villarreal?

Por supuesto, el mercado está abierto y lo que hay que hacer es reforzar el equipo, hay opciones y en eso está el consejero delegado. Queremos mejorar el equipo y la situación económica. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer y las posibilidades que hay. Si hay un jugador que quiera venir y otro que quiera salir es el mercado y sí, está abierto. El mercado se va a mover y empieza el 2 de enero. Podrá haber movimientos de entrada y salida.

Se menciona al Villarreal como favorito en la Conference y es un poco exagerado, ¿no?

Sí, yo creo que también porque hay equipos que bajan de la Europa League y todos son buenos. Pero tenemos que dar la cara y estar lo más alto posible. El sorteo es en marzo y hay que esperar. En la Copa lo mismo y ahora el paso es eliminar al Cartagena. Sobre todo en LaLiga, quedar lo más alto posible.

Control económico

¿La Super Liga parece enterrada definitivamente?

No he estado nunca de acuerdo con la Super Liga. Creo en los motivos deportivos. Aquí hay que ganárselo cada día. Los americanos lo tienen interiorizado de otra forma, pero si le quitamos el mérito no iremos bien porque nuestra cultura es diferente.

Europa va a imitar el modelo de LaLiga en control económico.

LaLiga es un buen modelo. Llegó el dinero después del control, si hubiera llegado el dinero antes que el control… Espero que llegué más dinero en el futuro. Ha sido un buen acuerdo lo que se ha hecho con el CVC para invertir en infraestructuras. Nosotros hemos hecho la reforma del estadio por los fondos que hemos recibido. Es un préstamo que será muy bueno para mejorar el fútbol español. Y vamos a seguir ampliando y mejorando la Ciudad Deportiva Llaneza el próximo verano.

El Villarreal tiene muchas escuelas fuera de España. La expansión internacional ha dado presencia en los cinco continentes

Forma parte de nuestro proyecto y como apuntas tenemos escuelas en todo el mundo y seguiremos creciendo. Antes hablábamos de la imagen y, sin duda, nuestros proyectos internacionales son importantes para la entidad.

Los abonos del Villarreal son de los más baratos de Europa. ¿El club mantendrá esa política?

Hemos anunciado una ligera subida, pero se primará la asistencia. En el estadio habrá zonas de más valor pero nuestra idea es subir las entradas más caras y mantener o subir muy poco las más baratas, con el plus de ahorro de la asistencia a los partidos.

Usted es un hombre muy cercano a la gente y vive con intensidad el Villarreal ¿Ha notado mucho el crecimiento social en estos años?

Posiblemente ese sentimiento de la gente es lo más bonito que hemos logrado. Los menores de 30 años son del Villarreal y no están mezclados con su amor por otros clubs. Antes eran del Villarreal y de otro equipo, pero ahora ya solo son de uno. El crecimiento social se nota en el sentimiento de la gente hacia su equipo.

El año del Centenario

Llega el año del Centenario. La venta de camisetas conmemorativas ha sido una locura…

[Ríe] Habrá que repetir y comprar más camisetas. Es otra señal de lo que comentábamos antes sobre el sentimiento por el Villarreal.

Usted es del Villarreal pero el filial, no lo oculta, es su ojito derecho. ¿Se le nota muy orgullos de que esté en Segunda División?

Y lo estoy, de verdad. Observo lo que pasa en ciudades muy grandes y lo que les cuesta y cómo pelean por lo que tiene el Villarreal B. Si queremos que el filial se mantenga, hay que apoyar. La media ha sido de 1.500 espectadores en casa. Ahora vamos a jugar en la Cerámica y la gente tiene que ir. El filial juega muy bien a fútbol y ofrece un muy buen espectáculo. Y a la afición les pido que se olviden de su sitio en el estadio, porque se trata de llenar las zonas. Conforme vayan llegando tendrá su asiento en el campo. Tener un equipo en Primera y Segunda dependerá de lo que les apoyemos.

Ya ha empezado la cuenta atrás. Quedan cinco días para que su último gran proyecto vea la luz: la remodelación del estadio de la Cerámica.

Será un campo cómodo para 23.500 espectadores y con las últimas tecnologías. Estará situado en el centro de la ciudad y con facilidades de acceso y para aparcar. Una auténtica joya para Vila-real de la que estamos muy orgullosos. Se ha hecho en tiempo récord.