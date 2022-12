Acaba de fallecer ‘O Rei’. Llora triste y abatido el balón porque ha fallecido Pelé. Ha muerto Edson Arantes do Nascimento (Tres Coraçoes, Minas Gerais, 23 de octubre de 1940).Tenía 82 años. Estaba ingresado desde el pasado 29 de noviembre en el Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo, como indicaba el comunicado médico, para "la realización de terapia quimioterápica del tumor de colón identificado en septiembre de 2021".

Así lo ha confirmado su familia, que se había reunido en torno a la cama del citado centro médico, en las últimas horas, a la espera del triste desenlace.

Se va uno de los mejores jugadores de la historia, como ya lo hicieron antes Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff o Diego Armando Maradona.

Una figura para la eternidad

Encarnó Pelé el fútbol del siglo pasado sin saber que era, en realidad, el fútbol del siglo que vino luego. Un fútbol que ya no existe. Un fútbol perfecto, que holló el paraíso en México-70, donde alcanzó el Mundial y el tricampeonato que lo elevó a la eternidad con Brasil. Debutó con la seleçao en Suecia-1958 (tenía 17 años) y fue campeón, título que revalidó en Chile-1962, frustrado su idilio en Inglaterra-66 antes de volver a coserse en el estadio Azteca mexicano la tercera estrella de campeón en el mundo.

Jugador de club (estuvo en el Santos desde 1956 hasta 1974) antes de explorar el territorio estadounidense transformado, como siempre fue, en un pionero con su aventura innovadora en el Cosmos (1975-1977), epílogo a una carrera de ensueño.

No se entiende el fútbol sin la creatividad infinita de O Rei. Delantero, interior, volante, media punta… De todo era. Y todo en uno, con un juego que honró el ‘10’ que permanece para siempre en la memoria colectiva de millones de aficionados. Los que le vieron jugar y los que han escuchado hablar maravillas de su fútbol eléctrico, imaginativo, astuto, preciso y, sobre todo, avanzado a su tiempo.

La anécdota con Quique Setién

El ahora entrenador del Villarreal, contó, en una entrevista concedida a El Periódico en octubre del 2018, una divertida anécdota con Pelé. Por entonces, el cántabro estaba en el Atlético de Madrid, presidido nada más y nada menos que por Jesús Gil.

«Pelé… [se rió] Yo jugaba en el Atlético de Madrid [jugó entre 1985 y 1988] y estaba sancionado, así que me fui a una discoteca. Y eran las tres o las cuatro de la mañana. Y en una mesa al fondo, me quedo mirando y digo: ¡Hostia, aquel me parece que es Pelé! Y me fui acercando y, ¡hostia!, que era Pelé», relataba el ahora entrenador. «Cogí un posavasos, un bolígrafo y me acerqué donde él y le dije: «¿Le importaría firmarme un autógrafo? Es que yo también juego al fútbol». Y Pelé me respondió: «Y si juegas al fútbol, ¿qué haces a estas horas en la discoteca?».