Llegaron hace tan solo un día y medio a España pero, consciente de lo mucho que hay en juego este sábado en el Estadio de la Cerámica, tanto Gero Rulli como Juan Foyth ya están a plena disposición de su equipo por si su técnico en el Villarreal, Quique Setién, necesita contar con ellos de cara al derbi autonómico contra el Valencia con el que se cerrará el 2022 (16.15 horas). Así lo dejaron claro ambos, demostrando que el tiempo de celebración del título mundial con Argentina ya ha pasado y que ahora solo piensan en amarillo.

«Me siento bien, como para estar disponible el sábado. Vi que los chicos hicieron un buen mes durante el parón, como Pepe (Reina), que estuvo fantástico en todos los partidos, pero estoy disponible por si el míster me necesita», comenzó diciendo Rulli, quien aunque a penas ha trabajado con el equipo en los dos últimos meses sí lo hizo a una gran intensidad en la concentración con la albiceleste pese a que no llegó a debutar en el Mundial de Qatar.

La postura de Foyth es similar aunque el lateral diestro lleva más tiempo si cabe sin jugar con el Submarino puesto que se marchó recién recuperado de una lesión a la cita mundialista y allí tan solo jugó seis minutos. En este sentido, el argentino reconoció que «hace mucho que no juego por la lesión, aunque participé en el Mundial, pero lo que quiero ahora es sentirme al 100% y ayudar al equipo».

Y es que Foyth siente desde muy adentro lo mucho que le ha dado el Villarreal desde que se incorporó a la disciplina amarilla y quiere devolverle al club esa confianza con buenas actuaciones. «Como dice Gero, yo vivo el día a día. El Villarreal cambió mi carrera al completo. Pensé que jamás iba a encontrar algo como lo que tuve en Argentina y aquí lo encontré», justificó el defensa argentino.

Los dos tienen ganas de volver a vestir la elástica del Submarino y hacerlo, ya como campeones del mundo, nada más y nada menos que ante el Valencia y, encima, en el remodelado Estadio de la Cerámica. «El Valencia cambió mucho con la llegada de Gattuso. Sabemos sus virtudes y defectos, y es importante ganar porque es un rival directo en la lucha por las plazas europeas», dijo el portero sudamericano, al tiempo que expresó su deseo de ver el campo lleno.

El papel de la afición

«Si nos acompañaron en la cancha del Levante, no quiero imaginar cómo va a estar La Cerámica este sábado. Tenemos mucha ilusión en todo lo que viene. Cuando le coges el gusto a ganar es linda la satisfacción de haber cumplido los objetivos. Aquí seguimos vivos en las tres competiciones. Es cierto que en LaLiga dejamos puntos por el camino, pero tenemos parte de la primera vuelta y toda la segunda para conseguir estar entre los cuatro primeros», apostilló el portero del Villarreal.

Y es que el estreno del feudo amarillo y el poder contar con el apoyo de la afición de nuevo en casa va a ser un plus para el plantel del Submarino. «Va a ser algo histórico para el club. Será algo hermoso y estamos seguros de que la afición va a hacer su papel en la grada y nosotros lo daremos todo para tratar de conseguir la victoria», dijo Foyth al respecto.

Rulli y Foyth serán dos de los jugadores que, en caso de ser titulares ante el Valencia, salten al terreno de juego con un extra de motivación. Esa que da el hecho de haber unido a todo un país durante la disputa del Mundial de Qatar y, sobre todo, tras haber alzado el título, haber logrado la tercera estrella para Argentina, y haber celebrado con un país que se paralizó un título que no hace sino confirmar el caché de los dos jugadores del Submarino.