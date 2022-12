El alcalde de Vila-real, José Benlloch, como máximo responsable de la ciudad, ha seguido paso a paso la completa remodelación del Estadio de la Cerámica y que hoy se abre de nuevo a los aficionados.

¿Cómo define lo que es y será el renovado estadio, tanto para Vila-real como para el resto del mundo?

Creo que va a ser el proyecto estrella y referente de nuestra ciudad, nos va a posicionar todavía más en el mundo. Es una infraestructura moderna, bien diseñada, con unos buenos sistemas de seguridad y evacuación, que eran imprescindibles y que fue uno de los elementos más importantes para iniciar todo este proyecto. Sinceramente, pienso que tenemos una de las joyas más importantes de la Comunitat Valenciana, en lo que a recintos deportivos se refiere. Es, sin lugar a dudas y sin desmerecer a nadie, el mejor campo de fútbol de la Comunitat, con diferencia.

¿Cómo ha sido el proceso de colaboración entre el Villarreal CF y el Ayuntamiento para agilizar los trámites de estas obras?

Todo lo que ha pasado en los últimos 11 años y medio en esta ciudad, desde que yo he tenido el honor de presidir la corporación municipal, tiene que ver con un cambio de filosofía que le planteé al presidente del club, Fernando Roig, desde el primer momento, como también al rectorado la UJI o a los responsables de la Caixa Rural y a mucha gente. Y es que entiendo que nuestra misión, la del Ayuntamiento, tiene que ser la de unir, es decir, la de canalizar la energía que tiene la sociedad. Muchas veces eso lo logras no convirtiéndote en un palo en las ruedas. El elemento fundamental es el de trabajar juntos, la Administración y la iniciativa privada.

¿Cuándo se forjó esa colaboración entre el club y la ciudad?

Todo lo que ha pasado con el Villarreal CF, excepto evidentemente los logros deportivos que son fruto del esfuerzo de sus jugadores, directivos, presidente, su familia y la afición, forma parte de un plan que se forjó en el 2013 ó 2014, en momentos con muchas dificultades económicas, y del que yo diría que hemos cumplido sobre el 70% de los objetivos que nos planteamos. Y ahí está la ampliación de la ciudad deportiva del Villarreal CF, crear la nueva del Pamesa en los antiguos campos federativos, la construcción del hotel en el que residen jugadores... Son acciones que tienen que ver con el desarrollo del proyecto del Villarreal CF como una empresa más de la ciudad que genera oportunidades, economía, posicionamiento de marca, promoción. Y siempre, como es lógico, con la legalidad encima de la mesa, con los informes técnicos favorables y haciendo las cosas como toca.

¿Y en cuanto al estadio?

En el campo de fútbol teníamos tres objetivos. Uno de ellos era mejorar la estética. El segundo, eliminar el antiguo polideportivo Campió Llorens, que generaba un problema de seguridad de evacuación, que ya no daba las prestaciones y servicios exigibles, y que se suplió con un nuevo pabellón, cuya construcción asumió el club. Y el tercero y más importante objetivo era el relacionado con la seguridad y la facilidad de evacuación del estadio. Y es que este es un campo que hemos visto todos desde pequeñitos y que ha ido creciendo. Y, por ello, incluso se planteó sacarlo de donde está, pero hicimos números y era absolutamente inviable, además de que es una oportunidad excelente, como no lo duda nadie, en una ciudad de 53.000 habitantes, el que esté tan céntrico, con las oportunidades que esto genera.

¿Pero ese crecimiento puede verse afectado por las viviendas que existen en su entorno?

Es verdad que ha ido creciendo encima de las casas, en un barrio que no tenía esa previsión en el pasado y que de un campo que podían entrar 2.000 ó 3.000 personas, ahora tiene una capacidad para 23.500 ciudadanos y cuenta con todos los servicios. Todo esto forma parte de un plan por fases que, de acuerdo con las circunstancias y la realidad, hemos ido ejecutando y que ha generado la creación de espacios públicos.

Además del uso meramente deportivo, ¿qué otras ventajas tendrá el renovado estadio?

El campo también va a generar otros servicios que serán muy interesantes, muy modernos, de posibilidades no solamente para la población de Vila-real, sino para la provincia y la Comunitat. Asimismo, se ha preparado para poder destinarlo en verano a grandes eventos, porque el sistema de césped por el que finalmente se optó, y que supone que cada año se tenga que cambiar, permite que el recinto esté preparado para, por ejemplo, conciertos y puede que algún festival muy potente.

Y, ¿qué supone el equipo y el remodelado estadio para Vila-real?

Es evidente que los intereses de la ciudad de Vila-real coinciden prácticamente al 100% con los intereses del Villarreal CF, porque hoy es nuestro embajador más internacional, es una excelente oportunidad de negocio para muchas empresas y para vender nuestro mejor producto que ahora está en tan grave crisis y que esperamos que tenga soluciones cuanto antes. Nuestro campo de fútbol no lleva un nombre chino, árabe o americano, sino el nombre de nuestro producto estrella y el que nos ha dado de comer y nos tiene que continuar dando de comer, que no es otro que la cerámica. Creo que la gente no es consciente todavía de lo que va a ver cuando abramos este estadio de nuevo.

¿Qué futuro le espera al campo de fútbol municipal de Vila-real y a todo su entorno?

El futuro es viento para navegar hacia un destino mejor y esa es la realidad, pero sin prisas, que es lo que siempre me ha gustado decir. Yo soy de los que prefiere algo bien hecho que rápido. Por el momento, la plaza no se podrá utilizar, porque se prevé que las obras finalicen en su totalidad en torno al mes de marzo. Lo que está claro es que con estas obras ya es definitivo que el campo no se mueve de ahí, nunca; siempre ha habido una duda al respecto. Y creo que con inteligencia, con respeto a los vecinos, con sentido común, el estadio va a marcar de una manera importantísima el desarrollo de esa zona, y eso es una realidad evidente, porque sé de varios proyectos que me han puesto encima de la mesa, como bares, restaurantes... Y sé de algunas ideas que empiezan a nacer sobre algunas plazas hoteleras en los alrededores, algo que es lógico.

Entonces, las posibilidades de crecimiento son muchas...

Como le he dicho, las posibilidades que va a tener este campo ahora no tienen color con lo que teníamos con anterioridad. Hemos mejorado mucho en estos últimos diez años, pero imagínese todo lo que puede generarse y venir.