La previa | Villarreal-Valencia: un partidazo para poner fin al 2022

Un derbi siempre es un derbi. Da igual que se juegue en verano, en primavera o el último día del año como sucede en este 2022. Para el Villarreal CF enfrentarse al Valencia CF siempre es especial, pero más especial aún si cabe hace este partido el hecho de que llega tras un largo parón por la disputa del Mundial de Qatar, y que supone una oportunidad inmejorable de demostrar que el método Setién ya funciona en el Submarino tras un inicio a contrareloj y plagado de dudas.

El técnico santanderino afrontó el mes y medio que la competición se detenía con muchos deberes por hacer. Los resultados no habían acompañado desde que se hizo cargo del equipo a finales de octubre tras la inesperada estampida de Unai Emery. Un empate y una derrota en la fase de grupos de la Conference League ante Hapoel Beer Shiva (2-2) y Lech Poznan (3-0); dos derrotas y un agónico triunfo en LaLiga frente al Athletic (1-0), Mallorca (0-2) y Espanyol (0-1), respectivamente; y dos victorias balsámicas ante dos rivales de muy inferior categoría como eran el Santa Amalia (9-0) y el Guijuelo (1-2) en Copa del Rey eran su pobre bagaje.

Por eso, ahora que ha tenido tiempo para estudiar al detalle las virtudes de sus jugadores y ha ajustado su metodología al perfil de la plantilla que posee, los resultados deberían empezar a acompañarle. Una pequeña muestra de ello se pudo ver en la particular pretemporada que se ha llevado a cabo en las últimas semanas, sobre todo en los triunfos ante el Aston Vila (0-1) y el Nápoles (2-3), pero es esta tarde cuando llega la primera prueba de fuego para el preparador del Submarino.

Un duro examen

Enfrente, el Villarreal tendrá a un Valencia que, de la mano de Gennaro Gattuso, también ha necesitado cierto tiempo de adaptación al juego del italiano. El equipo de Mestalla llega esta jornada, la última del 2022, con todos sus jugadores disponibles y en plena línea ascendente. Décimos en la clasificación de LaLiga con 19 puntos, los che están a solo dos del Submarino, por lo que el duelo gana importancia entre ambos, candidatos iniciales a pelear por un puesto en competición europea de cara a la próxima temporada 2023/24.

Setién tratará de frenar a su oponente con un once que no decidirá hasta el último momento ya que en su mente surgen algunas dudas que tras la sesión de entrenamiento de ayer aún debía resolver. Quizás una de las más importantes sea la de contar o no de inicio con los dos campeones del mundo con Argentina, Gero Rulli y Juan Foyth. Ambos llevan pocos entrenamientos con el equipo y llegaron tras celebrar durante una semana el título conseguido. Pese a ello, Setién los vio bastante bien y los dos se pusieron rápidamente a disposición del técnico para el partido de esta tarde.

Cabe recordar que Rulli, que estuvo inédito en el Mundial, es el portero titular del Villarral, mientras que Foyth llevaba más tiempo sin jugar porque se marchó a Qatar recién recuperado de una lesión que le había apartado del equipo demasiado tiempo.

Las bajas

Los jugadores que, salvo sorpresa de última hora, no tendrán minutos ante el Valencia serán Coquelin, Morlanes y Lo Celso. Ninguno de los tres se ejercitó ayer sobre el césped del remozado Estadio de la Cerámica y apuntan a ser baja. Los dos primeros por unas molestias físicas y, el argentino, por encontrarse en pleno proceso de recuperación de una lesión algo más compleja. Por el contrario, Alfonso Pedraza, Alberto Moreno y José Luis Morales sí estuvieron trabajando con el grupo y su participación dependerá de las sensaciones que tengan los propios futbolistas y el cuerpo médico del Submarino en cada caso.

La recuperación de jugadores, el derbi autonómico y el regreso de la afición del Submarino a casa conforman el escenario perfecto para albergar un auténtico partidazo para cerrar el 2022.