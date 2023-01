Miguel Álvarez, al igual que sucedió la pasada temporada 2021/22 en Primera RFEF, presenta, en la presente temporada 2022/23 en Segunda División, un once muy reconocible y que no suele variar mucho, en el Villarreal B, de una semana a otra de no ser por sanción o lesión de algún futbolista, o por haber estado citado por el primer equipo. De los once titulares, sólo ha repartido más minutos en la portería (Filip Jörgensen e Iker Álvarez), así como en alguna de las dos posiciones de los extremos. Hay que decir que en la primera vuelta del campeonato el técnico jienense ha tenido bajas de muchas semanas de duración del defensa central Pablo Iñiguez y del mediocentro Sergio Lozano.

En total se llevan alineados a 27 futbolistas, cuatro de ellos (Abraham Rando, Hugo Pérez, Rodrigo Alonso y Thiago Ojeda) con ficha del C. Los que menos minutos llevan disfrutados son el mediocentro ecuatoriano Liberman Torres (28 minutos), el extremo ruso Nikita Iosifov (174), el mediocentro argentino Tiago Geralnik (266) y el lateral zurdo valenciano Carlos Romero (304). La portería, sin dueño A todo ello, el once titular está bastante definido. Bajo un sistema de 1-4-3-3, y por minutos jugados por los futbolistas, presentará en la portería al arquero danés Filip Jörgensen que suma 990 minutos, por los 630 de Iker Álvarez. Hay que recordar que el técnico suele rotar y repartir los partidos. El tercer arquero, el gerundense Gianni Cassaró sólo ha disputado tres encuentros (270 minutos). En la línea defensiva están claros los laterales: Migue Leal, por la derecha (1.364 minutos), y Dani Tasende, por la izquierda (1.638). El central que más minutos suma es el madrileño Adrián de la Fuente (1.426), y su acompañante empezó siendo Pablo Iñiguez (545), pero se afianzó muy bien el senegalés Mamadou Mbake (1.349). El primero de ellos se ha visto lastrado por dos lesiones. Centro del campo de lujo Te puede interesar: Villarreal CF Conoce al futbolista más regular y desequilibrante de la plantilla del Villarreal B El tridente del centro del campo es idéntico al que consiguió el ascenso de categoría. Si los tres están bien (sin lesiones ni sanciones) son los que llevan el motor del equipo. Tendido a la derecha está el vila-realense Carlo Adriano (1.270 minutos), por el centro el manchego Alberto del Moral (1.800) y por la izquierda el capitán Sergio Lozano (816), a quién las lesiones y sanciones le han privado de sumar más minutos. En el ataque los que tienen plaza casi asegurada son Fer Niño (1.390 minutos) y Diego Collado (1.287). Desde la recuperación de Álex Forés, el joven ariete valenciano está teniendo mucha presencia en los onces. Acumula 489 minutos. El parisino Haissem Hassan (802) o Javi Ontiveros (642) también llama fuerte a la titularidad en el Villarreal B.