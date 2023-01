La previa | Primer examen serio de Copa para el Villarreal en Cartagena

El primer examen serio de la Copa del Rey llega hoy para el Villarreal CF. El mítico estadio de Cartagonova acoge esta tarde (19.00 horas, Movistar+) un partido trampa en el que el Submarino tiene muy poco que ganar, porque obligación suya es superar a un rival de inferior categoría, el Cartagena de Segunda División, y mucho que perder, ya que uno de los dos objetivos, en cuanto a títulos, del club pasa por aspirar a ganar el torneo del KO.

Tras situarse séptimo en LaLiga, con 24 puntos en 15 jornadas, a un punto de la Europa League y a tres de la Champions, el optimismo vuelve a reinar en el seno groguet, más si cabe por el triunfo por 2-1 al Valencia en el derbi autonómico en La Cerámica.

Buen momento anímico

Es por ello que el Villarreal afronta esta segunda ronda de la competición de Copa del Rey con el buen sabor del último partido del año, en el regreso a su casa, una victoria que relaja mucho más el ambiente entorno del técnico Quique Setién, que tras unos inicios con muchas dudas, ha logrado encadenar varias victorias en los últimos encuentros contando LaLiga y torneo copero.

Respeto y tres bajas

El equipo de la Plana Baixa afronta con mucho respeto esta eliminatoria tras haber superado con muchos problemas al Guijuelo en la anterior ronda, que se decidió en la prórroga, aunque con el hándicap de que el choque fue sobre superficie artificial. Un incómodo rival de Segunda RFEF, nada comparable con la plácida goleada con la que se saldó la primera ronda ante el Santa Amalia, de Preferente. Ante el Cartagena, de Segunda División y con muchísimos ex de Primera en sus filas, será otro cantar.

Para este encuentro, el técnico cántabro sigue sin poder contar con el argentino Lo Celso, en plena fase de recuperación de su lesión. Tampoco podrá contar, pese a que ya se ejercita con el grupo, con Francis Coquelin, que al igual que Raúl Albiol se han quedado en Vila-real por precaución.

Sí que recupera Setién al lateral derecho Kiko Femenía, que no pudo acabar el partido ante el Valencia por un golpe en la cabeza. Mientras que también entró en la lista de convocados Manu Morlanes, que fue baja ante el Valencia, pero que y está en condiciones de volver a jugar. Solo Iker Álvarez, como tercer portero, entró ayer en la citación de 22 futbolustas que dio el preparador santanderino antes de partir por carretera hasta Cartagena. En un principio, parece que la idea del técnico sería la de volver a apostar por algunos de los no habituales, buscando hacer rotaciones.

Un rival que meterá presión

El rival amarillo, el Cartagena, estuvo la pasada campaña a punto de dar la sorpresa ante el Valencia en esta misma eliminatoria, que se saldó con derrota 1-2 in extremis.

Lo normal es que Luis Miguel Carrión, técnico blanquinegro, apueste por el mejor once posible, al menos el que viene siendo habitual, aunque con las bajas por lesión del portero Aarón Escandell y el defensa central Kiko Olivas, ex del Villarreal, únicas ausencias obligadas que tiene un equipo que ya no cuenta con cuatro futbolistas que han abandonado la plantilla en este mercado invernal: Óscar Arribas, Julián Delmás, Jaime Romero y Sergio Tejera.

