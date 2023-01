El Comandante Morales se sincera sobre sus inicios en el Villarreal

Es el goleador en la recámara, el futbolista que mejor rentabiliza el número de tantos anotados por minutos disputados... es el artillero en la sombra del Submarino. José Luis Morales está viviendo, a sus 35 años, su primera experiencia en un club que disputa competiciones europeas y que aspira a ganar títulos, como es el Villarreal.

Tras ser una leyenda en el Levante, el Comandante está poniendo su sello en el Submarino, pese a que no es titular. El delantero madrileño es en estos momentos el segundo máximo goleador del equipo, con 9 goles (1tanto en LaLiga, 6 en Conference League, donde es el pichichi del equipo, y 2 en Copa del Rey) y 4 asistencias en 24 partidos, siendo titular en tan solo 9 de ellos.

Sus números tienen más mérito todavía al tratarse del 13º jugador en minutos jugados en la plantilla en las tres competiciones, totalizando 1.011 minutos.

Satisfecho por el equipo

El atacante amarillo analizó la clasificación del Submarino a octavos de final de Copa del Rey, así como la buena dinámica del equipo ahora con Setién y también cómo ha vivido sus seis primeros meses en el club. «Estamos contentos por la Copa y por eliminar a un duro rival como el Cartagena. En la primera mitad no encontramos espacios, ellos apretaron mucho y no nos salieron las cosas. Luego, en la segunda mitad salimos mucho más metidos y concentrados, generando muchas ocasiones, para terminar goleando», argumentaba sobre los dieciseisavos.

Un Morales que no ocultó que «tenemos que seguir mejorando, aunque la verdad es que tener resultados positivos nos ayuda a ganar en confianza y en coger esta dinámica positiva», insistió.

Ganas de éxito

El Comandante explicó el sentir y las ganas del vestuario: «Estamos inmersos en tres competiciones, tenemos depositadas muchas esperanzas sobre todo en la Copa y en la Conference. Este es el camino para poder hacer cosas importantes».

Para Morales, el equipo tiene las ideas claras. «Estamos demostrando ser un equipo con carácter, que sabe sacar los partidos adelante y que buscamos siempre la victoria. Y esta actitud va a provocar que hagamos cosas importantes esta temporada», comentó.

Su adaptación

Sobre su llegada al Villarreal, fue sincero. «Me costó mucho adaptarme al principio. Fui entrando poco a poco, trabajé duro y comenzaron a llegar los goles y las buenas actuaciones. Y ahora cada vez me encuentro mejor, voy a más, y el míster me está dando oportunidades que estoy tratando de aprovechar», arguyó.

El Madrid en La Cerámica

El goleador groguet espera seguir dándole continuidad a la dinámica. «Ahora tenemos un partido complicado ante el Real Madrid. Pero el encadenar resultados positivos ayuda a tener más confianza en nosotros mismos. Volveremos a jugar en casa, ante nuestra afición, y estamos seguros que ante el conjunto blanco, con el apoyo de ellos, seremos uno más», dijo.

Morales reconoció para terminar que «el equipo poco a poco está asimilando la idea que quiere el míster y estamos cogiendo una racha positiva. Eso hace que la plantilla gane en confianza y los resultados así lo reflejan», finalizó.