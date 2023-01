Satisfecho, pero sin una excesiva euforia. Es la forma de ser de un Setién que ha dado con la tecla. El técnico cántabro se mostró orgulloso con el partidazo de los suyos, pero sobre todo, por la forma en la que van cogiendo los conceptos que quiere aplicar desde su llegada. Ancelotti reconoció que el Villarreal fue mejor y las primeras palabras de Setién fueron de agradecimiento al italiano: "Hemos hecho un gran partido. Hemos sabido sufrir y hemos empezado muy bien ejecutando el plan que teníamos. Desde el principio las hemos tenido y en cierta medida hemos frenado el potencial del Real Madrid. Las han tenido, pero creo que hemos tenido más. El bagaje es muy positivo y creo que la victoria la merecíamos".

El nuevo estilo cuaja

"Estamos avanzando, la realidad es que estoy contento porque hay muchas cosas que los futbolistas van entendiendo, hay posiciones en la que estamos ubicando a jugadores que no están acostumbrados. Parejo, también Gerard, que jugaba acompañado. Ahora Capoue, Coquelin, Baena están interpretando mejor su posición de interior. Tienen mucha llegada y generan situaciones de peligro cerca del área. Poco a poco se va viendo, estoy muy contento con el desarrollo que estamos teniendo".

La polémica

"Lo veo como Ancelotti, la realidad es que no he visto ninguna de las dos manos, supongo que esta es una apreciación complicada incluso para los árbitros, es verdad que genera muchas tensiones, no se como se puede resolver pero es un problema. No hay voluntariedad y sí hay mucho premio.

Un Villarreal que ha superado la marcha de Emery

"Soy un hombre de fe, los inicios no fueron sencillos. Llegamos hubo un shock con la llegada del nuevo técnico que quiere cambiar las cosas cuando van bien. Y esto no suele pasar. Ya me pasó en Sevilla y en Las Palmas. Sabia que esto iba a salir. La realidad es que estoy muy satisfecho".

Duerme quinto en la tabla

"No es fácil ganar porque la liga es muy competitiva, lo importante es llegar fuerte cuando falten 5 o 6 partidos. Ganar o perder depende de detalles mínimos, a mi me preocupa que haya una línea de regularidad".

El nuevo enfrentamiento de Copa ante el Real Madrid

"La charla de hoy ya me valía para la Copa. seguramente ambos hagamos lo mismo".

Sobre el partido de Baena

"Más o menos le conocía, me está sorprendiendo muy positivamente. Hace las cosas bien, es muy receptivo a las cosas que le voy indicando. Creo que tiene un futuro extraordinario. Es un jugador muy completo. Espero que vaya creciendo poco a poco, y que algunas de las que tiene las clave".

El regreso de Foyth

"Foyth ya le conocemos, tiene un enorme potencial a nivel defensivo. Vinicius ha sufrido mucho. Los rivales van a pasar mal porque tiene un potencial muy fuerte e intuye muy bien. Es un jugador que ha estado en un Mundial y no ha jugado porque ha venido de una lesión importante pero va a ir a más"

Gerard, de nueve puro

"Evidentemente Gerard es un futbolista enorme, interpreta muy bien esas acciones, que viene a recibir desde atrás. Es un jugador difícil de detectar para muchas defensas y además luego su llegada con pases y llegada es muy buena".