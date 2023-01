Albiol zanja la polémica en el Villarreal sobre la llegada de Setién

Es el capitán del equipo, el líder del vestuario del Villarreal CF dentro y fuera del campo y, además de rendir en el verde, siempre habla claro. Raúl Albiol le amargó la existencia a los delanteros del Real Madrid en el triunfo sin paliativos del Submarino ante el actual campeón de LaLiga en La Cerámica (2-1). El central de Vilamarxant está satisfecho de la reacción del equipo tras la convulsa salida de Unai Emery y analizó el buen momento que atraviesa el equipo tras ganar al conjunto blanco y dejar atrás las dudas sobre Quique Setién como nuevo técnico amarillo.

Se habló y mucho, sobre todo al principio de la llegada del preparador santanderino de que su fichaje no agradaba a la plantilla. Albiol quiso zanjar rápidamente el tema: «Nunca ha habido ningún problema con Setién».

«Todos los cambios cuestan, los procesos cuestan, nuestra situación era que no echas al entrenador porque el equipo va mal. Al final el míster se fue y es complicado para otro entrenador el venir a mitad de temporada con partidos por el medio y yendo el equipo bien. A Setién o cualquier otro entrenador le cuesta, el Sevilla también está sufriendo y esto tiene un proceso», argumentó.

Adaptados con Setién

Según el zaguero groguet, la evolución es muy positiva. «Ahora el equipo está haciendo bien las cosas y sobre todo hemos ganado en intensidad. El equipo lo está demostrando en los últimos partidos», dijo.

Sobre la adaptación a Setién, el valenciano tiene claro que «todavía nos queda, los entrenadores nunca están contentos al cien por cien y siempre hay que mejorar cosas». «Seguiremos intentando hacer mejor lo que Quique nos pide y sobre todo el competir. Vimos cómo compitió el equipo ante el Valencia y el sábado ante el Madrid, y ello nos deja tranquilos. Pero ya sabemos que en el fútbol no basta con hacerlo bien dos partidos, hay que seguir trabajando porque tenemos un gran equipo con grandes jugadores», arguyó.

En cuanto al triunfo ante los blancos, destacó el buen hacer de los suyos: «Es verdad que hicimos un gran partido. Para ganar al Real Madrid hay que hacerlo casi todo perfecto y que ellos no tengan su día. Eso pasó. Y pudimos disfrutar con nuestra gente y marcharnos felices por los tres puntos».

Feliz por Pepe Reina

El capitán amarillo también se marchó satisfecho por el buen hacer de un amigo suyo: Reina. «¡Entre los dos casi sumamos ochenta años eh!», dijo entre sonrisas. «Estoy contento por él. Pepe tiene mucha experiencia. Logramos la victoria y su aportación fue importante. Tres puntos y a continuar», añadió.

Los polémicos penaltis

Un tema inevitable fueron los lamentables penaltis pitados en el duelo contra los blancos. «Yo no hubiera pitado ninguno de los dos penaltis, la verdad. Sinceramente creo que en la acción de Foyth va corriendo ante Vinícius y ellos rematan dos veces en esa ocasión, no cambia la dirección de la jugada. Y luego creo que el penalti del Real Madrid está apoyado en el suelo. Yo no lo pito, pero ahora se están pitando penaltis muy dudosos. Al final hay que aceptar las decisiones del árbitro. Lo hemos visto también en el Mundial. Se pitan manos que vas corriendo o caes al suelo y te apoyas», expuso.

El Madrid, también en Copa

Por último, sobre el enfrentarse a Real Madrid la próxima semana en octavos de Copa del Rey, mostró su resignación. «¡No tenemos bastante (entre risas)! La verdad es que nos podía haber tocado otro equipo, pero el sorteo salió así. Será una eliminatoria difícil, pero lo único positivo es que jugamos en casa y eso es una pequeña ventaja», finalizó el capitán de un Submarino que sigue creciendo.