Roig Negueroles sobre el regreso de Denis Suárez: "Imposible si no hay salidas"

Fernando Roig Negueroles está en uno de los momentos más activos de la temporada. El consejero delegado del Villarreal CF está pendiente de todas las situaciones de mercado durante la apertura del plazo de fichajes del mes de enero. Negociaciones al margen, el dirigente amarillo ha hecho este miércoles balance del proceso de la salida de Unai Emery y la llegada de Quique Setién al banquillo.

El mandatario amarillo, en declaraciones a Ràdio Vila-real, destacó la situación por la que atraviesa el equipo: «Hay tranquilidad. Llevamos tres victorias consecutivas y la verdad es que estamos contentos por cómo van las cosas. Pero esto es fútbol y hay que seguir».

La salida de Unai Emery

Sobre el tema estrella, la salida de Emery, fue sincero. «Tuvimos una situación imprevista, un cambio de entrenador que no queríamos. Fue inesperado y no es fácil, ya que no es habitual que salga un técnico así y cuando las cosas van bien. Fue un trauma mayor, ya que pasas de un modelo y una forma de hacer las cosas a un cambio radical de un día a otro», explicó.

Reconoció que fue una salida traumática: «Fue una decisión personal de Unai. Ejecutó la cláusula y nada podíamos hacer, él tenía derecho hacerlo, lo ejerció y no podíamos hacer nada más».

La apuesta por Setién

La apuesta por Setién generó nervios de entorno: «Llegó el cambio, apostamos por Quique, y es verdad que la sensación era que no había confianza y que la gente no estaba contenta». «Nosotros estábamos convencidos que con él podíamos competir bien y podríamos mejorar. Era nuestra puesta», arguyó, añadiendo que «entendíamos que podía haber dudas».

Sobre la elección de Setién fue conciso: «Tenía que ser una entrenador en el paro o del extranjero, nos gustaba su idea y su estilo, y lo conocíamos bastante bien. Tampoco queríamos continuar o buscar una continuidad con el estilo que había porque es muy difícil lograr eso, por lo que buscamos algo que tuviera similitudes, que pudiéramos aprovechar cosas y que pudiera darnos un buen nivel».

Negueroles tuvo claro desde el primer momento su apuesta por el cántabro: «Sabíamos que es un gran apasionado del fútbol y tenía mucha ilusión por el proyecto. Estábamos convencidos de que podía hacer bien las cosas y que solo era darle tiempo. Es verdad que notamos que había animadversión desde fuera por su llegada».

«Fue una transición complicada y fue injusto que hubieran tantas críticas hacia él. Pero era nuestra apuesta, confiamos en él y no podíamos echar a Setién diez días después de ficharlo», argumentó.

El mercado del Villarreal

Sobre el mercado, indicó que «hay interés por algunos de nuestros jugadores, pero no hay ninguna oferta formal» por ningún jugador. Además, añadió que «lo normal es renovar a Albiol». «Raúl cada año es un año más mayor, pero la verdad es que no lo parece. Su rendimiento está haciendo espectacular. La verdad es que estamos muy contentos con él por todo, y creo que él también lo está, por que lo normal es que renueve y este más tiempo con nosotros», indicó.

Y sobre Denis Suárez, dejó claro que «es un jugador del Celta de Vigo, es verdad que es un jugador que aquí dejó una gran impresión, pero ahora mismo tenemos el cupo cubierto. Si no hay ninguna salida no podrá venir nadie».