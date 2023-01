Es inevitable que a Quique Setién, entrenador del Villarreal, le pregunten por el mercado de fichajes durante este mes de enero. Este jueves, con vistas a la previa del partido de este viernes en Balaídos (21.00 horas), el técnico amarillo ha reconocido que le agradan dos futbolistas de su rival, el Celta de Vigo, como son Gabri Veiga y Denis Suárez, pero que tiene overbooking en la zona medular ofensiva. Eso sí, con respecto al atractivo duelo de la 17ª jornada de LaLiga, ha advertido que el conjunto gallego es un adversario que cuenta con jugadores de calidad y registros futbolísticos que les pueden complicar mucho.

El mercado en amarillo

Respecto al posible interés del Villarreal por los jugadores del Celta Gabri Veiga y Denis Suárez, comentó del primero que "sí que es cierto que lo hemos estado viendo y ya le conocemos; es un buen futbolista con talento y con un futuro por delante extraordinario, esto es obvio. Lo que está haciendo, se lo está ganando en el campo con sus actuaciones y su forma de ser.Y bueno, es un jugador a tener en cuenta".

"Denis es un jugador que siempre me ha gustado, pero aquí tenemos muchos centrocampistas y de mucha calidad ahora mismo. Me parece que son siete centrocampistas los que tenemos, son muchos jugadores que están en un momento bueno, por lo que esto es un tema de especulaciones", agregó Setién, quien recalcó que se centra en su equipo y que no le preocupa el tema del mercado de fichajes.

Advierte de los peligros del rival

"El Celta tiene registros con los que nos puede hacer daño sin duda, por lo que sabemos que nos van a comprometer en muchas fases del partido. Es un equipo que, a pesar de estar en la zona baja de la tabla, cuenta con muy buenos futbolistas, por lo que debemos tratar por todos los medios de imponer nuestro juego y estar al más alto nivel", recalcó.

Mantener la misma línea de juego e intensidad

Tras el buen momento de juego de su equipo, que ratificó con el triunfo de la pasada jornada ante el Real Madrid, el técnico comentó que les ha dicho a sus jugadores que "lo que hemos hecho hasta ahora está muy bien, pero que todavía no hemos hecho nada".

"En realidad, lo importante es mantener una línea de rendimiento, que es sin duda a lo que más valor le doy. Independientemente de los rivales y las motivaciones que tengas, lo más importante es mantener una línea regular de juego. Tenemos que sumar los mismos registros y las mismas intenciones de juego, que demostramos en el partido anterior", añadió.

Capoue puede jugar y las bajas

Setién informó que para este encuentro cuenta con las bajas de Jackson, Lo Celso y Pedraza por lesión y los sancionados Albiol y Baena; mientras que de Capoue indicó que "ya se ha ejercitado con nosotros bien y está bastante recuperado".

Siempre ha tenido las cosas claras

Preguntado por cómo afronta esta buena dinámica del equipo tras las críticas y el mal momento que atravesaron tras coger el equipo para sustituir a Unai Emery, indicó que "siempre he dicho que soy una persona que cree en lo que hace y de convicciones, por lo que si hay algo en lo que destaco es que soy fiel a mis principios y a mis valores".

"En lo esencial siempre he tenido las cosas muy claras. Sé lo que me gusta, lo que puedo o no hacer, y es una cuestión de convencimiento y de tiempo. Es normal que alguien que está haciendo una cosa durante mucho tiempo dude cuando se le hace cambiar, lo entiendo y además veo lógico que sea reticente a esos cambios y mucho más si los resultados no acompañan", señaló.

"Siempre he trabajado con la misma convicción y he entendido las dudas y el rechazo inicial perfectamente. Pero esas son cosas con los que uno debe torear en la vida y en el fútbol. Es verdad que podía haber sido un poco menos radical, pero entendí que no podía sembrar dudas. Esto es algo que ya me ha pasado en otros lugares, que ya lo he vivido, quizá no te han acentuado pero parecido. Pero casi siempre me ha salido bien", concluyó.