Toca hablar de Quique Setién. Y para bien. Ha demostrado personalidad, coherencia, humildad y bravura para demostrar que a Roma se puede llegar por distintos caminos. El del transfuga Emery era uno y el suyo es otro. Es pronto para dictaminar cuál es el mejor, aunque las situaciones de uno y otro son distintas, igual que los momentos del club. Pero lo que es indiscutible es que el actual entrenador del Villarreal no tiene culpa alguna de que su antecesor dejará colgado un proyecto que se había diseñado para él, con sus caprichos como dejar salir a Boulayé Dia, devaluar a Alcácer hasta la humillación, descartar a un pedazo de futbolista como Moi Gómez y no dar cabida a jugadores de la cantera que hubieran ahorrado algún desembolso económico a la entidad. Sí, es cierto que los jugadores estaban hechos a una idea de juego, y el cambio que quiso introducir Setién, en mi opinión, fue brusco.

Les conté una vez, en esta misma columna porque lo sentía de corazón, que me dolió mucho que solo diez días después de sentarse en el banquillo y sin apenas haber podido entrenar, tuviera que oír como todo el campo le gritaba el «Quique vete ya» tras la derrota ante el Mallorca. Duro e injusto. Pero también les confesaba que su elección me había sorprendido. Y lo digo desde la distancia porque no he hablado una sola vez con Setién. Pero me ha gustado cómo ha sabido ganarse poco a poco a un vestuario que no creía en su método y apagar las voces interiores discordantes. Manda el club y el entrenador. Se ha ganado el respeto como persona y profesional. Luego los resultados pondrán la nota final, pero hoy es el técnico que defiende al Villarreal. Emery está en Inglaterra con sus millones. Respeto.