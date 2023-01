Quique Setién quiere volver a tumbar al Real Madrid, pero no se fía de su rival, un equipo de enorme potencia. De hecho, el entrenador del Villarreal expresó ayer que considera difícil que el conjunto blanco pierda dos partidos seguidos, tras la derrota de la final de la Supercopa, y que espera «un partido intenso y divertido».

«Siempre prefiero enfrentarme a equipos que han ganado la jornada anterior. El Real Madrid pierde muy pocas veces dos partidos seguidos y por ello no hago caso a los que dicen que el Madrid está cansado o en un mal momento. Estoy seguro de que van a venir a ganar el partido. Cualquier animal herido es mucho más peligroso que uno sano», dijo.

Setién también dijo que durante la eliminatoria habrá momentos de debilidad porque juegan contra un gran equipo.

«Se puede pensar que ahora están en un momento de dudas, pero es ficticio, con jugadores de este nivel no necesitan hacer su mejor partido para sacarlo adelante», aseguró el técnico santanderino, que agregó que «debe ser un partido intenso porque no hay vuelta atrás». «No te puedes equivocar porque te quedas fuera de la competición», arguyó.

Máxima exigencia

El entrenador del Villarreal agregó que el hecho de que la eliminatoria sea a partido único puede «acentuar aún más el sentimiento de concentración y exigencia». «Sabemos que si no es así nos podemos ir de la Copa, aunque también esto es algo a lo que el futbolista está acostumbrado y lo acepta», añadió.

Además, el entrenador apuntó que no sabe si será un partido similar al de Liga (en el que ganó el Villarreal 2-1): «Será diferente porque ahora si pierdes te quedas fuera». «Veo un partido de alternativas y entretenido. El plan, tanto el de ellos como el nuestro, será parecido, pero evidentemente ves el partido repetido y lo que has hecho bien tratas de repetirlo mientras lo que has hecho peor, lo mejoras», relató.

Sobre el potencial del rival, fue sensato: «Todos los jugadores buenos como Vinícius son diferenciales y, aún sabiéndolo, es difícil de pararlos porque son muy buenos. Está claro que a nivel general el Madrid es un equipo diferencial y superior a nosotros, igual que nosotros somos mejores que otros equipos, pero el fútbol no es determinante siempre».

Sobre el estado de Juan Foyth, el entrenador amarillo dijo que «es cierto que no estamos teniendo suerte con las lesiones. Algunos jugadores están lesionados de más larga duración y otros que menos. En algunos casos pensamos que los podemos recuperar, pero vamos a ver su evolución», terminó.

Así lo ve Carlo Ancelotti

Convencido de la reacción de su equipo, Carlo Ancelotti apuntó ayer a dos factores uno, esperado, como un bajo momento físico, y otro, inesperado, las lesiones, como detonantes del mal momento que protagoniza el Real Madrid en enero, tras dos derrotas y un empate en sus tres últimos encuentros.

«Es complicado tener un nivel alto de condición física, lo que no era previsible es tener lesiones que nos han afectado un poco», analizó el entrenador del rival del Submairno.

«La de Tchouaméni, Alaba, ahora Lucas, eso no era previsible y ha afectado. Que no estuviésemos a tope ahora era bastante normal y que enero fuese un mes complicado era previsible», indicó.

«Tenemos que aguantar este mes. Todo el mundo da por muerto al Real Madrid. Esta dinámica no es positiva, duele, pero tenemos que tener calma y confianza porque la temporada es muy larga. Hay que aguantar este periodo complicado, jugamos contra equipos fuertes en buena dinámica pero no vamos a bajar los brazos nunca», aseguró.

El calendario depara partidos de alto nivel para el Real Madrid como el inminente duelo copero de esta noche ante el Villarreal y los enfrentamientos en LaLia contra Athletic Club y Real Sociedad.

«Vamos a salir de este momento. No sé cuando, tenemos la esperanza de que vamos a cambiar esta dinámica mañana o el domingo. Pero seguro que saldremos y no va a ser demasiado tarde porque este equipo va a competir hasta el final en todas las competiciones», auguró.

Respeto al Villarreal

La visita a La Cerámica, donde cayó derrotado en su última jornada liguera, lo considera Carletto como «una oportunidad para salir pronto de un momento complicado». Sabía que llegaría, como advirtió en varias ocasiones cuando su equipo exhibía regularidad y saca lo positivo del bache de su equipo. «Cuanto más pronto, mejor vamos a estar», añadió.

«Ya vimos lo que nos pasó ante el Villarreal en Liga, por lo que sabemos que nos lo van a poner difícil también en Copa», indicó.

Ancelotti apuntó a la labor defensiva como primer punto que corregir: «Lo que tienes que hacer es evaluar bien lo que está pasando, ser lo más objetivo posible y hacer las cosas lo más sencillo posible. En el fútbol lo más sencillo de hacer es defender bien».

Por eso, apuntó que «la mejor receta es tener confianza y no perderla». «Hasta noviembre lo hemos hecho muy bien», recordó el técnico italiano, dejando claro que «el Real Madrid pelea por competiciones muy importantes y disponemos de una plantilla con grandes jugadores».