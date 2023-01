Arnaut Danjuma lleva varios días de permiso, lejos de Vila-real, en busca de un equipo en el que sentirme más cómodo. Su adaptación en el Villarreal CF no ha sido como se esperaba y el delantero neerlandés había pedido salir en este mercado de invierno. Han sido muchos los clubs a los que se les ha ofrecido la posibilidad de contar con el ariete y bastantes los contactos que sus representantes han mantenido en los últimos días, pero finalmente parece que su destino será el Everton, uno de los que más ha insistido desde el primer día.

Las negociaciones entre ambas entidades están muy avanzadas y todo apunta a que se hará oficial en las próximas horas. En principio, el todavía delantero del Villarreal saldrá en calidad de cedido hasta final de temporada pero no el Everton no tendrá que comprarlo a final de temporada puesto que no se establecerá ninguna opción de compra obligatoria en el acuerdo alcanzado.

Sin opción de compra

De este modo, el próximo verano, el Villarreal deberá buscar de nuevo acomodo para el delantero neerlandés, uno de los fichajes más caros de la historia del club groguet ya que pagó por él 20 millones hace una temporada y media. Danjuma tuvo un gran estreno con la elástica amarilla, pero las lesiones le privaron de alcanzar la regularidad y eso, unido a su complicada adaptación al equipo, le han llevado a buscar nuevos destinos en este mercado.

«El club todavía no me ha comunicado nada de una posible salida de Danjuma de forma oficial, pero sí que es verdad que las conversaciones estaban avanzadas y es lógico que, si está pensando en salir, no contemos con él en el día a día, ya que su cabeza no está ahora mismo para competir con nosotros», dijo al respecto el técnico del Villarreal, Quique Setién.

Sus números

En su etapa como futbolista del Submarino, Danjuma completó 23 partidos en LaLiga 2021/22 con diez goles y once encuentros en la Champions League, con una renta de seis tantos. Este curso no estaba teniendo el mismo papel protagonista y el futbolista neerlandés ha tomado parte en diez partidos de la competición liguera (dos goles), dos de la Copa del Rey (dos goles) y cinco de la Conference League (dos goles).

Muy probablemente no sea Danjuma el único que abandona el Villarreal antes del próximo 31 de enero, día en el que a las 23.59 horas cierra esta ventana de invierno de fichajes, ya que el Southampton está muy interesado en hacerse con los servicios de Nicolas Jackson.

Jackson, ¿el siguiente?

Su salida no está ni mucho menos cerrada, pero sí ha habido conversaciones entre ambas entidades con vistas a poder llegar a un acuerdo estos días. De momento, el joven delantero senegalés, que podría seguir los pasos de Danjuma y acabar la temporada en la Premier, no ha entrado en las últimas convocatorias del Villarreal ya que se encuentra lesionado.