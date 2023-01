Eufórico tras marcar el gol de la victoria en la última jugada del encuentro. Dani Parejo, protagonista del encuentro, se mostró enormemente satisfecho por conseguir los tres puntos: “No sé si he marcado en el minuto 100, pero muy contento porque ha supuesto para ganar un partido muy importante con nuestra gente”.

El centrocampista, pese al sufrimiento final, expresó que el "equipo fue superior y que el resultado podría haber sido más abultado". Además, destacó el trabajo de los suyos en una semana muy complicada: “El equipo ha respondido muy bien en una semana de máxima exigencia en la que hemos tenido muchas bajas”.

Respecto al penalti, Parejo explicó que fue Gerard quien se lo cedió, tras fallarlo minutos antes: “El lanzador es Gerard, creo que tiene una estadística muy alta, falla muy pocos, pero hoy lo ha fallado. Él ha decidido que lo tirase yo y yo encantado. Lo he tirado y ha entrado, muy contentos por ganar"

Un penalti que Parejo no pudo ver: "He sacado el córner y no he visto nada, han dicho que a Pau Torres casi le sacan la camiseta. Si lo hubiera visto me mojaría, pero no lo he visto.

Respecto al posible interés del Barcelona, el centrocampista dijo que está muy tranquilo y que aho

Por último, valoró la situación del equipo en la tabla: "Vamos a pelear, tenemos un grupo espectacular a nivel futbolístico y personal. Queda mucho, aún queda un partido para la primera vuelta. Tenemos 31 puntos y estamos satisfechos. Es pronto pero vamos a intentar mínimo entrar en Europa"