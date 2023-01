Contento pero prudente. El entrenador del Villarreal, Quique Setién, dijo este domingo que, aunque la victoria haya llegado en el último instante tras ese gol de Dani Parejo de penalti en el 101, su equipo merecía la victoria por el "grandísimo" partido que han hecho ante un Girona al que minimizaron.

Un Setién que reconoció sorprenderse con el gran nivel que mostraron los suyos después del titánico esfuerzo del pasado jueves en Copa del Rey ante el Real Madrid: "Teníamos muchas dudas de cómo podemos acabar el partido. Pero he tardado en hacer los cambios porque los que estaban en el campo, que en teoría podían estar fatigados, lo estaban haciendo bien. Puede que nos faltara precisión, pero estaban haciéndolo bien. El esfuerzo ha sido extraordinario. Hasta yo me sorprendido llegar al final de esta manera".

Por su parte, valoró el hecho de no dejar protagonismo a un Girona que llegaba en una excelente dinámica: "Es un equipo que te compromete mucho, si no les aprietas bien y les permites tener el balón y espacio te hacen daño. Estoy muy contento porque hemos minimizado su potencial, hemos conseguido jugar en campo rival y hemos tenido la paciencia para gestionar el balón desde atrás con tranquilidad y sin demasiadas perdidas", dijo en rueda de prensa.

Tres puntos que permiten al Submarino seguir con la excelente dinámica, sumando los 13 de los últimos 15 puntos: "Hemos merecido la victoria y hemos podido sumar tres puntos que nos fortalecen y lo que tenemos que generar son buenas sensaciones. Tenemos el camino bien trazado, vamos avanzando mucho en muchas cosas y ahora a ver si conseguimos superar la mala racha que llevamos con las lesiones", reiteró Setién.

Sobre los dos penaltis, el técnico santanderino expresó que "yo no los he visto, pero el árbitro ha considerado que sí lo eran. Sí que he visto en una acción que Pau tenía la camiseta recogida entera y, por lo que dicen, eran claros".

"Yo veo al equipo y me gusta lo que estoy viendo, es verdad que tenemos potencial para estar arriba, pero en esto a veces los detalles son los que te condenan o te ayudan. Es pronto", finalizó sobre poder acabar en la cuarta posición de LaLiga.