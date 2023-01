El fenómeno de las redes sociales se ha convertido en una materia de estudio en las universidades. Desde el márketing, la publicidad, el periodismo, medición de audiencias y la psicología, por citar algunas. Es un buen caladero para captar o fidelizar clientes, para reforzar el branding, cuantificar audiencias híbridas, ejercer el periodismo popular, lanzar fake news o como portavocía. Como todo en la vida se han convertido en una ventana con muchos aspectos positivos y también otros tantos negativos.

Si me ciño al deporte, más de lo mismo. Incluso, debería existir, como sucede en algunas empresas, un protocolo de uso para evitar disgustos. En manos de los community manager recae la buena o la mala imagen de las entidades. Igual con los jugadores. Errores graves he visto muchísimos, que han obligado a maniobrar mecanismos de resolución de crisis. El fútbol tiene que perder el endiosamiento que le envuelve. Una vez más recuerdo la frase de Robert Pirès: «Los jugadores no somos ni bomberos ni médicos. No salvamos vidas, solo jugamos al fútbol». Era campeón del mundo y uno de los futbolistas más interesantes que conocí.

Los hombres fuertes del vestuario del Villarreal

El Villarreal es un club que ha vivido una profunda transformación. Su crecimiento como club también ha traído consigo cambios importantes en la forma de hacer, aunque tenga un presidente como Fernando Roig que está totalmente alejado de ese divismo, pese a lo que ha logrado y es, seguramente, la persona más sencilla y cercana del club. Un vestuario de un equipo de fútbol es un almacén de egos concentrado en pocos metros cuadrados. Por suerte, el Villarreal posee un elenco de buenos capitanes de barco. Gracias a ellos, se ha podido superar la grave crisis que llevaba camino de enquistarse con la salida del tránsfuga Emery. De forma positiva, hombres como Parejo o Albiol mostraron su preocupación al club en los primeros momentos de la era Setién. Eran muy del estilo de Vicente Iborra, otro de los mejores capitanes y personas que han pasado por el vestuario del Villarreal durante los últimos 25 años que he podido seguir de cerca la actualidad del club. Y he conocido a muchos jugadores.

Ser crítico es bueno y positivo. Lo negativo es no saber aceptar las decisiones superiores con disciplina. Y Negueroles decidió que lo mejor para el Villarreal era reforzar a Setién, incluso con voces en contra del vestuario. Les cuento lo que siento porque hace tiempo que decidí que las amistades interesadas con los jugadores no eran lo mío y sólo alimento las que surgen de verdad. Y tengo buenos amigos en el fútbol, tanto entrenadores como futbolistas, pero sin peajes por ambas partes.

Hombres como Gerard, Pau, Albiol o Parejo han contribuido a que el Villarreal haya solventado esta crisis, incluso, otras internas como las prebendas a ciertos futbolistas otorgadas por Emery. Por ello, incluso con sus errores en las redes sociales, desde mi punto de vista, durante esta semana, creo que han tragado tanto caprichos de algún compañero, que se merecen el apelativo de buenos capitanes de barco, aunque no hay que olvidar que está en la responsabilidad de todos no devaluar a otros jugadores que son patrimonio del Villarreal, como sucedió con Alcácer. Y pienso que ahora, liberados del yugo de Emery, el club está haciendo las cosas bien porque de lo contrario el título de la Europa League correría peligro de hipotecar el club. Finalizo, buenos capitanes de barco, pero a cada uno lo suyo. H