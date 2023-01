Fin al culebrón Danjuma. La intrahistoria de la posible salida de Danjuma del Villarreal viene de tiempo atrás. Emery solicitó su fichaje como refuerzo estrella para disputar la Champions League y el club amarillo hizo un gran esfuerzo económico para lograr el traspaso del Bournemouth por un jugador que había destacado en la Championship (Segunda inglesa). La operación se cerró por un montante aproximado de 23,5 millones de euros. El jugador nunca ocultó que su llegada a España era solamente un trampolín para regresar a un grande de la Premier y en Vila-real se lo tomaron también como una inversión de futuro además de lograr incorporar a un futbolista diferencial.

Petición de Emery en el año Champions

El talento del internacional neerlandés nunca ha sido puesta en duda por nadie. Ni incluso en la hora de su salida de regreso a la Premier League como cedido. Danjuma es un delantero desequilibrante, con un gran talento y desborde, además de definición en los metros finales. Sus primeros seis meses en Vila-real fueron espectaculares y refrendaron lo mucho que se esperaba de él. No era sólo un capricho de Emery, aunque luego el técnico de Hondarribia no apostó por su fichaje por el Aston Villa, donde también fue ofrecido. Luego su estela se fue difuminando, por las lesiones y también por la falta de adaptación a la vida y a la cultura española, que influyeron en su rendimiento. A pesar de no estaba plenamente integrado en el vestuario amarillo, con relaciones muy limitadas con sus miembros, nunca ha sido un jugador conflictivo. Su problema ha sido más de integración que de considerarse un hombre conflictivo para el técnico. Su idiosincrasia personal y sus costumbres, es cierto, diferían un tanto de la dinámica de un grupo que todos coinciden en señalar como bueno y que cuenta con líderes positivos como Albiol, Parejo, Pepe Reina, Pau, Alberto Moreno o Gerard Moreno, por citar algunos.

El West Ham estuvo muy cerca de su fichaje el año pasado

Danjuma estuvo a punto de firmar por el West Ham la pasada temporada, una operación que se rompió en el tramo final. El futbolista quería salir del Villarreal y buscar un nuevo destino, pero el gran incoveniente era encontrar el retorno a la inversión efectuada por la entidad grogueta. El jugador tardó en incorporarse a la dinámica del grupo por una lesión persistente y esto influyó en su rendimiento en los inicios de la temporada en curso, después de un verano marcado por los rumore alrededor de su personal.

La dirección deportiva del Villarreal y su consejero delegado trataron de convencer a Danjuma de que la temporada en curso podría ser la de su relanzamiento. Y todo parecía ir por el buen camino. Pero el neerlandés, de origen nigeriano, fue perdiendo peso en el once. Su sintonía con sus compañeros, por lo menos con los pesos pesados del vestuario, no era la mejor y los rifirrafes se hicieron, de forma velada, públicos en las cuentas oficiales de las redes sociales de algunos futbolistas importantes del vestuario.

Una cesión para revalorizar al futbolista

El jugador y el club ya habían decidido que la mejor opción era buscar una salida en el mercado de invierno. Y en eso se puso el agente del jugador con ofrecimientos a varios clubs ingleses y europeos. Su nombre fue apareciendo paulatinamente como futurible de una larga lista de equipos. En la mayoría de los casos sólo era una declaración de intenciones por el jugador, puesto que el traspaso era costoso y la nómina bastante alta.

No repetir el caso Alcácer

El Villarreal ya había decidido que no quería un nuevo caso Alcácer, que salió del club por la puerta de atrás, a coste cero, devaluado por la falta de mano derecha de Emery después de haber pagado casi 25 millones de traspaso. Lo mejor era un salida airosa con el fin de que Danjuma, cuyo calidad futbolística es indudable, volviera a ponerse en el mercado y se pudiera recuperar la inversión efectuada o, en el peor de los casos, regresar con otras perspectivas.

Plantón al Everton

Cuando ya se daba por hecho su pase al Everton, incluso el club de Liverpool que lucha por la permanencia en la Premier preparaba su presentación oficial tras alcanzar un acuerdo económico, se interpuso el Tottenham y Danjuma dejó plantado al los 'toffees'. Solo restaba firmar la licencia federativa y el jugador no respondía a las llamadas que desde el Everton se le hacían. A última hora, cambio de guion y se comprometió con el Tottenham, que hizo oficial la operación de préstamo en la tarde de hoy. Sin opción obligada de compra, pero abonando una compensación de aproximadamente tres millones de euros y la ficha del jugador.

Dura competencia en Londres

El 30 de junio se verá lo que es de su futuro, porque continuará siendo propiedad del Villarreal. En Londres tendrá una dura competencia para ser titular con Harry Kane, Richarlison, Son Heung-min, Lucas Moura o Dejan Kulusevski, pero Antonio Conte ha pedido expresamente su fichaje. No será fácil ser titular, pero el talento de un Danjuma motivado también incentivará la competencia en un equipo que lucha por plazas Champions. En cualquier caso, una buena operación para el Villarreal.