Nicolas Jackson no jugará en el Bournemouth. Tras una segunda serie de pruebas médicas, los servicios médicos del conjunto ingles han desestimado la llegada del delantero senegalés por, según se ha apuntado desde Inglaterra, los plazos de la recuperación de la lesión del ariete no coinciden con los esperados en un primer momento. Un traspaso fallido que, por contra, no debería impedir la llegada de Ayoze Pérez, atacante del Leicester City, como cedido al Submarino hasta el 30 de junio.

Según ha trascendido, y como ha desvelado este viernes tarde Fabrizio Romano, y ha podido corroborar Mediterráneo, las pruebas médicas a Jackson fallaron, ya que se esperaba que regresara de una lesión en el tendón de la corva el 10 de febrero, pero los médicos de Bournemouth creen que no estará listo antes del 10 de marzo. Motivo por el cual el club del sur de Inglaterra ha desestimado el fichaje del internacional senegalés. La situación de Jackson Por dicho motivo, Jackson regresará a España, ya que se encontraba estos días en Inglaterra, y volverá a la disciplina amarilla. A expensas de que surgiera en los próximos días hasta que se cierre el mercado, el próximo 31 de enero, una nueva oportunidad de ser traspasado --el Southampton también estaba interesado en él--, el mundialista por Senegal seguirá a las órdenes de Quique Setién, aunque no podrá jugar hasta marzo en LaLiga. El traspaso de Nicolas Jackson al Bournemouth inglés hubiera repercutido en unos 15 millones de euros, contando pluses, para las arcas del Submarino. No afecta a la llegada de Ayoze al Submarino Una venta fallida que no impediría, sobre el papel, la llegada de Ayoze Pérez al Leicester City. El delantero canario termina contrato con el conjunto de la Premier League este próximo 30 de junio, por lo que quedará libre. El atacante no entra en los planes deportivos del conjunto inglés, que pelea por eludir el descenso a la Championship, para la segunda vuelta del campeonato, por lo que ha solicitado al Leicester que le conceda la carta de libertad o, en su defecto, que apruebe la cesión al conjunto de la Plana Baixa hasta el 30 de junio. Todo acordado Existe acuerdo total entre el Villarreal y Ayoze, jugador que considera que en el Submarino podría reengancharse a la élite y revalorizarse, quedando libre para buscarse club una vez terminara la cesión con la entidad grogueta. Una llegada que no afectaría al fair play amarillo.