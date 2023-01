Es una voz autorizada en el vestuario amarillo. Un futbolista alegre, simpático y de los que hacen piña. De hecho, sus compañeros en el Villarreal CF le llaman cariñosamente Padre. Es Étienne Capoue, un referente dentro y fuera del rectángulo de juego en un Submarino que está en una dinámica muy positiva y que pelea por los puestos de Champions League.

El centrocampista francés, a sus 34 años, disfruta de una segunda juventud en un Submarino en el que ha caído de pie desde su llegada. El jugador de origen guadalupeño analizó el presente y el futuro tanto suyo como del conjunto amarillo, reconociendo que «LaLiga de esta temporada es mucho más igualada y fuerte que la del curso pasado». Aunque recalcó que ellos atesoran mayor potencial: «Tenemos un buen equipo para no temer a nadie».

Sin temor a ningún rival

El galo fue consecuente. «Debemos afrontar cada partido pensando que podemos ganar a los rivales, y ya veremos que pasa al final de temporada», añadió Capoue, quien reconoció que a nivel personal está bien pese al cambio de posición en el campo desde la llega de Quique Setién, que le pide más llegada a la portería contraria.

«El cambio de posición, para mí, es un gran contraste para mí, ya que he cambiado todo desde que estoy aquí. Por eso necesito algo de tiempo para adaptarme mejor», expuso, añadiendo que «estoy intentando disfrutar en el campo, y la verdad es que lo de marcar goles no es nada fácil. Ahora entiendo a la gente de arriba. El míster me pide que haga eso lo hago. Yo lo intento, pero es muy jodido marcar gol», dijo Capoue.

También calificó de «muy importante» la victoria conseguida ante el Girona en el minuto 101 en la pasada jornada. «Nos refuerza mucho, ya que cuando tengamos partidos igualados o con dificultad, siempre recordaremos que podemos ganarlo como hicimos en este», arguyó.

El estilo Setién

Capoue reconoció que con Setién tienen una idea de juego definida. «Con él arriesgamos más y los partidos son peligrosos por ese motivo, pero tenemos muy buen equipo y podemos tomar esos riesgos y tener confianza en el trabajo defensivo», expuso, recalcando que «la clave es atacar bien, finalizar jugada y meter gol, ya que así es más fácil volver a tu campo», comentó.

Sobre el Rayo

Del partido ante el Rayo Vallecano del próximo lunes, el jugador francés dijo que deben seguir trabajando igual que hasta la fecha y repetir el nivel que dan en casa: «Estamos en un buen momento, jugamos en casa y debemos centrarnos en lo que podemos hacer nosotros, pero debemos ganar, ya que de no hacerlo no será bueno para nuestros objetivos y el futuro que queremos».

Capoue espera «un partido «abierto y bonito». «El rival es un equipo fuerte y que da una imagen de querer ganar todos los duelos en el campo, y eso es muy bueno. Será un partido en el que puede haber muchos goles», inidicó.

La Cerámica

El galo destacó que la sensación en el remodelado estadio es otra: «Parece que la afición aprieta más, no sé si es por haberlo techado o por la motivación, pero se nota, y eso nos da más fuerza y alegría en el campo».

La posible llegada de Ayoze

Por último, Respecto a la posibilidad de que Ayoze Pérez llegue al equipo confesó que «He ha jugado contra él en muchas ocasiones y es muy bueno. Si viene será un buen fichaje, la verdad», terminó.