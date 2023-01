La crónica | El Villarreal B vence al Oviedo en el Tartiere y navega hacia aguas tranquilas (0-1)

Dos salidas saldadas con dos triunfos vienen a decir que las cosas se están haciendo más que bien en el Villarreal B en esta tan complicada Segunda División. El filial se impuso al Real Oviedo en el Carlos Tartiere gracias a un tempranero gol de Fer Niño que, al final, valió su peso en oro. Una buena primera parte y una segunda donde los carbayones tuvieron más posesión de balón y más llegada. Sin duda alguna un triunfo de prestigio ante un histórico rival en un campo donde la grada apretó y apretó, pero los chavales de Miguel Álvarez no se amedrentaron.

El partido se inició con varias novedades en el once titular y con cambio de dibujo táctico para esta cita. El técnico jienense Miguel Álvarez apostó por un 1-4-3-3, con un trivote en la medular con tres jugadores muy jugones como Carlo Adriano, Ramón Terrats y Alberto del Moral, y por delante de ellos una línea de tres futbolistas muy ofensivos como es el caso de Diego Collado, Fer Niño y Sergio Lozano, que vio adelantada su posición, en detrimento de Álex Millán que empezó el partido desde el banquillo.

Gran inicio

El partido no pudo arrancar mejor para el Villarreal B. Los vila-realenses salieron muy bien y fruto de su buen manejo del balón consiguieron adelantarse en el marcador. El mediocentro barcelonés Ramón Terrats vio el espacio para el lateral zurdo Carlos Romero que subió con su carril. El valenciano se marchó con la zurda hizo un magistral centro que peinó Fer Niño desde la frontal del área pequeña local y el cuero besó las mallas.

Un gran gol que se le endosó a un Oviedo que en el Tartiere no encajaba un gol desde el pasado 12 de octubre. Mucho tiempo para un equipo bien armado desde la llegada del técnico Álvaro Cervera. Y un gol que despertó al equipo carbayón que igualó el control del balón y dio buenos sustos al Villarreal B más por deméritos propios, por enredarse en el área propia. Viti, de gran trallazo, envió alto en el minuto 16. Y en el 24 el testarazo de Rodri Tarín lo rechazó como pudo el arquero Iker Álvarez.

Rival insistente

A base de saques de esquina llegó el peligro de los ovetenses. Hasta cinco ejecutaron los hombres de Álvaro Cervera. Afortunadamente el filial los supo defender bien. Así se llegó a la recta final de la primera parte donde el Villarreal B la saldó con buena nota, con buen manejo del balón. Lo único que se echaron en falta fueron más ocasiones de gol porque, a parte del gol de Fer Niño, no volvieron a lanzar entre los tres palos de la portería del guardameta francés Quentin Braat. Así que con el 0-1 se llegó al final de los 45 primeros minutos, donde los locales no supieron reaccionar al gol del equipo vila-realense y un filial que se defendió teniendo el balón (posesión del 64,5%).

Eso sí, el primer tiempo acabó con una caída muy extraña de Diego Collado, que realizó una tremenda galopada desde el centro del campo y cayó nada más entrar en el área ovetense. Protestó el granadino, pero el colegiado decretó el final de la primera parte y espero a ver si desde el VAR se le rectificaba por la caída de Collado, pero no. Decretó el descanso.

Segunda parte

Los segundos 45 minutos arrancaron sin cambios en ninguna formación y con el Real Oviedo que salió en busca del empate lo antes posible, equipo que, ante la dificultad de encontrar espacios por el centro, donde estaba en inferioridad, lo buscaba por las bandas, con las entradas de Viti y de Leo Sequeira. Lo mejor de todo es que los minutos iban pasando y el 0-1 persistía en el marcador.

Eso sí, el filial empezó a perder balones en sus salidas. Los locales comenzaron a encontrar espacios. Miguel Álvarez hizo un doble cambio en el minuto 60. Se retiraron del campo Diego Collado y Sergio Lozano, dando entrada a Antonio Pacheco y a Álex Millán. Se reforzó el centro del campo, y delante se quedaron Niño y Millán (4-4-2).

Minutos decisivos

Los 25 últimos minutos llegaron con un cabezazo de Viti que salió por encima del larguero. Luego, con los locales sin freno y a lo loco, el equipo vila-realense echó de oficio. Sacó esa personalidad que exhibe muy de vez en cuando y consiguió igualar las fuerzas. Se supo defender bien de las acciones a balón parado, clave para sumar la cuarta lejos de casa de la presente temporada.

FICHA TÉCNICA:

-0- REAL OVIEDO: Quentin Braat; Lucas Ahijado, Rodri Tarín, Dan Calvo, Abel Bretones; Viti Álvarez, Mangel, Jimmy Suárez, Leo Sequeira; Koba Lein y Borja Bastón.

Cambios: Sergi Enrich por Sequeira (min. 55); Raúl Moro por Koba Lein (min. 67); Manu Vallejo por Viti (min. 86).

-1- VILLARREAL B: Iker Álvarez; Sergio Carreira, Mbacke, Pablo Iñiguez, Carlos Romero; Alberto del Moral, Ramón Terrats, Carlo Adriano; Diego Collado, Fer Niño y Sergio Lozano.

Cambios: Pacheco por Sergio Lozano (min. 60); Álex Millán por Collado (min. 60); Dela por Carlo Adriano (min. 72); Forés por Fer Niño (min. 84); Tasende por Romero (min. 84).

EL GOL: 0-1. Min. 7: Fer Niño.

Árbitro: Víctor García Verdura (Mataró). Amonestó a los locales Mangel y Lucas Ahijado; y a los visitantes Alberto del Moral, De la Fuente y Ramón Terrats.

Campo: Carlos Tartiere.

Entrada: 14.000 espectadores.