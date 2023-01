La salida de Nicolas Jackson y la llegada de Ayoze Pérez están marcando los días finales del mercado de invierno en lo referente al Villarreal CF. Dos operaciones que parece que no terminarán de cristalizarse, al menos la del senegalés es definitiva, y que fueron analizadas ayer por Quique Setién en la previa del partido de esta noche ante el Rayo.

El entrenador del Villarreal explicó que tratarán de animar al atacante tras su salida frustrada del club y que van a potenciarlo para que en verano valga el doble. "Tener Jackson es como haber hecho un fichaje, contamos con un jugador que ya conocemos y que tiene un potencial extraordinario. Vamos a tratar de animarle ya que era una situación estupenda para él y vamos a potenciarlo para que en verano valga el doble. Vamos a ayudarle para que pase este pequeño desengaño que se ha podido llevar", argumentó.

Hay que recordar que el delantero senegalés iba a ser traspasado esta semana al Bournemouth inglés, pero no superó la revisión médica del club británico, cuyos servicios médicos apuntaron que la lesión muscular que tiene el futbolista le tendría cerca de ocho semanas de baja, por lo que se rompió el acuerdo por su fichaje.

A su vez, sobre el posible fichaje de Ayoze Pérez, delantero del Leicester City, Setién fue bastante clarividente: "No voy a hablar de jugadores que no están aquí", aunque luego sí lo hizo. "Es un buen jugador que ya lo he dicho. En principio de darse el caso la salida de que Jackson hubiera sido un buen refuerzo y lo hubiéramos aceptado, si hubiera sido él, que no estaba claro. Aunque ahora espero que nos quedemos como estamos", determinó al respecto.

Elogia al Rayo Vallecano

Sobre su rival de esta noche, Setién indicó que el Rayo es de los equipos de LaLiga que más le gustan porque es atrevido y valiente. "Andoni Iraola lo está haciendo francamente bien". Es un equipo que quizá no tienen un potencial tan alto como otros, pero son valientes, miran hacia delante y tratan de apretar arriba. Eso siempre es de valorar. Además, jugar así les permite estar arriba y cerca de las zonas de privilegio", explicó.

El técnico santanderino, que aseguró que "ganar cómo hemos ganado estos últimos partidos nos ha dado mucho anímicamente", indicó, destacando que ha tenido días suficientes para recuperar a varios jugadores. "Solo quedan un par con molestias, por lo que vamos a ver qué sucede", apuntó.

"La intención es siempre ganar en casa y hacer un buen partido que nos ayuda a mantenernos en esta racha en la que estamos. Una racha muy positiva ya no son los resultados, sino también en el juego. Siempre hay que mejorar, pero creo que vamos por buen camino. Somos optimistas", señaló.

Sobre la pelea por los puestos europeos, Setién fue sincero: "La Real, Betis y Osasuna están muy bien, por lo que habrá una lucha dura hasta el final, ya que queremos estar ahí arriba», concluyó.