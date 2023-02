Fernando Roig dijo el pasado miércoles, durante la presentación del Tour Groguet del Centenario por la provincia, que la apuesta del Villarreal en el mercado de invierno era la estabilidad económica y la cantera. La primera plantilla se ha visto reducida de 24 a 21 jugadores con las salidas de Gero Rulli, Arnaut Danjuma y Manu Morlanes. El club decidió, al no producirse el traspaso de Jackson al Bournemouth, que no incorporaría ningún jugador más al primer equipo. Al margen, las lesiones de larga duración han limitado los recambios en el banquillo. Pero como anticipó el presidente groguet, los refuerzos del Submarino provendrán de su prolífica cantera que no cesa de sacar buenos futbolistas que solamente necesitan oportunidades para crecer deportivamente.

El técnico Quique Setién también ha demostrado que el movimiento se demuestra andando y ha dispensando un trato muy personal con todos los chicos que han ido escalando del filial. Ramón Terrats entrena con el primer equipo Esta semana un nuevo futbolista de las inferiores ha estado trabajando con el primero equipo y todo apunta que puede ir ocupando el espacio dejado por Morlanes con su traspaso en diferido al Real Mallorca. Se trata de Ramón Terrats, que en sus dos primeros partidos con el filial ante el Lugo y el Real Oviedo, saldados ambos con sendas victorias, ha dejado de manifiesto que puede ser un futbolista con una gran proyección. El club posee una opción de compra con el Girona, que lo ha cedido hasta final de temporada al Villarreal. Collado, la alternativa en ataque Además, Diego Collado se perfila como relevo en el ataque y Mbacke como una opción para cualquier contratiempo en la defensa, donde la recuperación de Foyth convierte al argentino en titular indiscutible. Iker Álvarez sería el relevo de Pepe Reina, una vez recuperado este de sus molestias. Y jóvenes jugadores como Carlo Adriano, Lozano, Del Moral o De la Fuente, por citar a algunos, también están preparados para dar el salto al primer equipo, mientras siguen curtiéndose en Segunda División, donde están realizando una magnífica temporada y llevan camino de continuar un año más en la categoría de plata dentro del fútbol profesional. En algunos casos, lo más probable es que su presencia en el primer equipo amarillo pueda considerarse como estable aunque con dorsal del filial, al haberse reducido la plantilla a 21 jugadores y contar con lesionados cuya recuperación estiman que puede llegar a durar hasta dos meses. En la primera plantilla ya hay hasta ocho jugadores salidos de las categorías inferiores de Miralcamp: Jorgensen, Pau Torres, Alfonso Pedraza, Manu Trigueros, Yeremy, Samu Chukwueze, Jackson y Gerard Moreno.