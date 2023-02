Pau Francisco Torres, sin minutos ni frente al Rayo Vallecano en el Estadio de la Cerámica (estuvo en el banquillo), ni el sábado contra el Elche en el Martínez Valero, dos compromisos que han frustrado al Submarino y que han enfriado sus opciones de Champions, ya está a la entera disposición de Quique Setién para un partido que no necesita presentación, ni motivación: Villarreal-Barcelona. El central pasa revista a ese frenazo en seco en las opciones europeas, pero sobre todo de lo que se avecina.

Últimas dos derrotas

«Estamos dolidos, porque fueron partidos en los que nos propusimos sacar puntos», manifestó sobre esos dos traspiés encadenados. «Queríamos sumar para sacar puntos y seguir ahí arriba», añadió. «Tenemos ganas de rehacernos de estos resultados negativos», comentó el vila-realense.

El análisis frente al Rayo y en Elche

A juicio de Pau, con todo, fueron dos encuentros muy diferentes: «La primera parte contra el Rayo fue muy buena: solo nos faltó el gol». «En esta categoría, si no aprovechas tus momentos, te acaban castigando», incidió. «En Elche hicimos lo más difícil, que era empatar el encuentro, pero en la segunda parte hemos de reconocer que hicimos un mal segundo tiempo», reconoció sin tapujos.

«Fue un golpe duro, porque no acabamos de estar en ningún momento en el partido excepto en momentos de la primera parte», comentó. «No fuimos intensos y no respetamos al rival como se merece», subió su tono de autocrítica. «Al final, cualquier rival en Primera División es capaz de ganarte», culminó su reflexión.

El ecuador de LaLiga

Mala manera de cerrar la primera vuelta y de iniciar la segunda, aunque a nivel de puntuación, y de opciones europeas, no se han visto especialmente afectados. «La segunda vuelta siempre es más complicada, porque el resto de los equipos aprietan más, pero hay que ir partido a partido», valoró. «La segunda vuelta no ha empezado como queríamos, pero tenemos una buena oportunidad para rehacernos», dijo, de nuevo con la vista puesta en el duelo más inmediato.

Así ve al Barcelona

Sin duda, este es el mejor Barcelona del último lustro. Es cierto que se vio apeado de mala manera de la Champions (relegado a la Europa League), pero ganó la Supercopa de España, es semifinalista de la Copa del Rey y, sobre todo, gobierna con mano de hierro LaLiga, con ocho puntos de renta sobre el Real Madrid. Su idea es salir de La Cerámica con 11, habida cuenta que los blancos, al disputar el Mundial de Clubs en Marruecos, lo que ha obligado a aplazar su duelo con el colista.

«Está haciendo una temporada muy buena y domina muchas facetas del juego», inició su disección. «Es un equipo que está en un buen momento de forma, que controla muchas fases del partido; les gusta tener el balón y son más verticales que otros años», comparó. «Si nosotros hacemos una buena presión y entramos al partido con los cinco sentidos, en alerta, tenemos mucho que ganar», manifestó. «No vamos con miedo», advirtió.

Lo que espera del encuentro

Pau profundizó en su análisis: «A nosotros nos están yendo bien los equipos como el Barcelona, que quieren tener el balón». «El partido pasará por hacer una buena presión y tratar bien el balón cuando lo tengamos», dio otro clave. «Es más difícil hacerle gol a un equipo que plantea en todos los aspectos un estilo distinto al nuestro, porque saben que nosotros, con balón y espacios, somos un equipo peligroso», recalcó. «Cada partido es diferente y es importante saber adaptarnos a cada situación», refrendó el vila-realense.

Un mal común

No ganó el Submarino, pero es que no lo hizo tampoco la Real Sociedad (perdió), el Atlético (empató), el Betis (perdió también): «Ha sido una lástima no poder sumar en estos dos últimos partidos, porque los otros equipos también se han dejado puntos». «Esto demuestra lo difícil que es ganar en LaLiga, y será así hasta final de temporada porque todos los rivales tienen necesidad de sumar», contempló Pau. «El equipo que sea más regular, será el que entre en Europa», señaló. «Nosotros vamos a trabajar para tener más momentos buenos que malos hasta final de temporada», subrayó. «Quedan muchos puntos en juego y tenemos que ir partido a partido para ir sumando puntos y poder mejorar la primera vuelta», terminó el vila-realense.