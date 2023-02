Entrevista a Juan Foyth | "Al Villarreal no le asusta el Barcelona"

Por el Villarreal han pasado grandes futbolistas argentinos. Riquelme, Arruabarrena, Cagna, Coloccini, Palermo, Gonzalo Rodríguez, Sorín... Son cancheros, competitivos, talentosos y con personalidad dentro y fuera del campo. Juan Foyth lleva camino de convertirse en uno de los grandes de la historia grogueta. Desde el primer día cayó de pie en el Villarreal, hasta tan punto de parecer uno más de los que han ascendido al primer equipo desde Miralcamp. Foyth no es lo que parece. Engaña. Educado, pausado, siempre sonriente y con cara de niño bueno. No se crean nada, en el campo es un pura sangre, canchero como buen argentino, con ese talento de los chicos que se han hecho futbolistas en la calle y un defensa que igual saca el balón controlado de área a área que le enseña los tacos al delantero de turno. Eso sí, hablando de fútbol con Foyth, el reloj corre a la velocidad de la luz. Un defensa que podría jugar en cualquier grande de Europa.

El central argentino del Submarino hace repaso en Medita la actualidad amarillo, a cómo ganarle al Barcelona, su situación personal y cómo vivió el ganar el Mundial con Argentina

-Ha recibido muchos golpes últimamente, ¿Cómo está ahora de sus lesiones?

-Tuve algunos golpes e incluso una luxación de hombro, pero ya estoy bien y al 100% para jugar contra el Barcelona. Albiol me dijo el otro día que parezco un Playmóbil, que lo soporto todo. Son cosas que pasan en el fútbol y que uno no puede controlar, pero a día de hoy estoy muy bien muscularmente. Al principio de mi carrera sufría mucho de problemas musculares, pero con los años he fortalecido la musculatura y ahora aguanto mucho más.

-El domingo, llega el equipo más fuerte defensivamente de Europa. ¿Duro reto?

-Ya hemos demostrado en casa que podemos ganar a cualquiera, como hicimos con el Real Madrid. El Barça está haciendo una temporada magnífica, defensivamente tienen una solidez defensiva muy grande. No solo tiene que ver con los defensas, sino con todo el colectivo. Se nota que es un equipo muy comprometido.

-Dos derrotas y llega el Barça.

-Perdimos dos oportunidades seguidas de sumar. Ante el Elche no fue el partido que hubiésemos querido, nos costó mucho reponernos. Pero cuando las cosas van así no queda otra que agachar la cabeza, trabajar y trabajar para recuperar la dinámica ganadora.

-Ganar al Barça, ¿muy difícil?

-Ahora nos viene un partido muy complicado que debemos sacar adelante. Cada jugador del Barcelona es de nivel top, aunque eso no debe preocuparnos. Pero una vez comienza el partido las fuerzas se igualan y debemos ser capaces de superarles, porque tenemos calidad y condiciones para ganar al Barça o a cualquiera.

-El rendimiento fuera de casa ha lastrado al Villarreal demasiado

Tenemos que encontrar la forma de volver a ser igual de competitivos fuera de casa de como lo fuimos a principio de LaLiga. Es muy importante sentirnos fuertes en casa, como lo hacemos, pero también necesitamos imponernos fuera y sacar muchos puntos.

-¿Falta intensidad a domicilio?

-Siempre el que juega de local le pone un plus, porque tienen delante a su gente. Aunque una vez comienza el partido es lo de siempre, once contra once, y no es excusa. Por eso tenemos que seguir trabajando para encontrar soluciones para no fallar fuera.

-¿Lateral, central o pivote?

Estoy jugando de lateral, pero todavía tengo mucho que mejorar en cuanto a subir por banda y centrar, aunque no es lo que m exigen y ahora me centro más en labores defensivas, que es lo que me piden. La verdad es que nunca me imaginé jugando regularmente de lateral, porque es una posición que no me convencía. Pero me dieron la oportunidad, confianza, y me ha adaptado bien y ahora me veo como lateral, como central y también, cuando me necesiten, como pivote. Al poco de llegar, que jugaba de central, se lesionó Mario y me ubicaron como lateral, y ya llevo dos años ahí, que es la posición en la que ya tengo adquiridos más automatismos.

-Se ha adaptado bien a Europa.

-Los primeros años en Inglaterra me costaron, porque era muy chico y no estaba preparado. Tras mi primer año de adaptación, poco a poco me fui sintiendo mejor. Y ahora aquí en España es todo mucho más sencillo, porque es muy parecido a Argentina, por la calidez de la gente y el clima.

-En el Villarreal ha caído, como se dice coloquialmente, de pie.

-La verdad es que el Villarreal me recuerda mucho a mi club en Argentina, Estudiantes de la Plata. Es un club familiar en el que me acogieron de buen grado enseguida, desde el presidente, al resto de cargos, técnicos, compañeros e incluso utilleros, masajistas, etc. Tengo una gran relación con todos en el vestuario, donde hay buena armonía. Es fácil trabajar aquí.

-Está en la agenda de grandes clubs de España y Europa.

-Es un lindo reconocimiento que se le asocie a uno a clubs tan importantes. Uno siempre trabaja para hacer las cosas bien para el equipo donde está, por la afición, por los compañeros y por uno mismo y por la familia.

-¿Ya ha pasado la transición por el cambio de técnico?

-Al principio no fue sencillo. Pero tuvimos tiempo para trabajar y asimilar conceptos. Luego, una muy buena racha tras el Mundial y ahora es momento de no caerse. Debemos estudiar lo que pasó ante el Rayo y el Elche, para corregirlo y darle la vuelta para recuperar el nivel de los partidos previos. El fútbol son momentos y no siempre las cosas salen como uno quiere. Pero nosotros tenemos humildad y confiamos en nuestro nivel.

-¿Qué jugadores le han sorprendido de este Villarreal?

-He compartido vestuario como delanteros como Harry Kane y Messi y Gerard es top. Pero, además, tenemos jugadores del talento de Parejo, que él solo te lleva el juego. Albiol es un líder que comanda la defensa. A Capoue ya lo conocía de la Premier... te podría nombrar a todos. Tenemos un plantel muy importante para aspirar a cotas importantes.

-No hay más objetivo que clasificarse para Europa y aspirar al título de la Conference.

-El vestuario es ambicioso. Obviamente todos los equipos tienen algún bajón durante las temporadas, pero nosotros sabemos que los objetivos se dan a final. Podemos terminar entre los cuatro primeros en LaLiga y llegar alto en la Conference.