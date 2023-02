Gerard Moreno ha encendido todas las alarmas en el Villarreal CF. El conjunto amarillo completaba este viernes por la mañana, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Miralcamp, una nueva sesión de trabajo para seguir preparando el encuentro del próximo domingo contra el Barcelona, correspondiente a la 21ª jornada de LaLiga, que se disputará en el Estadio de la Cerámica. a partir de las 21.00 horas (Movistar).

Una sesión en la que el Killer de Santa Perpètua de Mogoda, como el jueves, tampoco se ha ejercitado con la misma intensidad que el resto del grupo debido a unos problemas musculares.

Ha sido Quique Setién, en su rueda de prensa, la que ha ofrecido pistas sobre el 7 de Villarreal

¿Cómo lo ve?

"Vamos a ver", ha arrancado el cántabro. "Tiene ahí unas pequeñas molestias que vamos a ver cómo evolucionan de aquí al partido", ha añadido. "En principio contamos con él, pero bueno, no podemos afirmarlo al por cien", ha recalcado.. "Vamos a ver mañana [sábado] cómo viene, cómo hace el entrenamiento, cómo lo hace y a ver cómo lo termina", ha contextualizado. "Hasta que no demos la alineación antes del partido, no sabremos igual lo que puede pasar", ha zanjado.

Bajas confirmadas

Quienes no se medirán al Barça de Xavi Hernández este próximo domingo son los tres lesionados consabidos. Quique Setién, técnico del Villarreal, ha dirigido una sesión en la que, una vez más, no han estado presentes los lesionados Giovani Lo Celso, Nicolás Jackson ni Alfonso Pedraza, que son baja segura.

El Submarino se ejercitará el sábado, en jornada matinal, con vistas al compromiso en el Estadio de La Cerámica ante el primer clasificado del campeonato doméstico.

Posibles alineaciones en el Estadio de la Cerámica

El conjunto amarillo podría salir con el siguiente once: Pepe Reina bajo palos; una defensa con Juan Foyth, Pau Francisco Torres, Raúl Albiol y Alberto Moreno o Johan Mojica; en la medular, Dani Parejo, Étienne Capoue y Álex Banea; bandas para Samu Chukwueze y Yeremy Pino; y arriba, si está bien, Gerard Moreno.

El Barcelona, con Xavi Hernández, no puede alinear a los lesionados Sergio Busquets y Ousmane Dembélé. En cuanto al once, Marc-André ter Stegen será el portero; con

Jules Koundé, Néstor Araújo, Andreas Christensen y Jordi Alba en defensa; Frenkie de Jong, Pedri y Franck Kessié en el centro del campo; y en punta, Raphinha, Gavi y Robert Lewandowski.