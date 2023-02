Xavi Hernández lo tiene claro: el equipo que tenga mayor posesión tendrá más opciones de ganar. Esa es la clave que el entrenador del Barcelona considera fundamental para salir airoso de su visita de este domingo al Estadio de la Cerámica, donde a partir de las 21.00 horas le espera el Villarreal de Quique Setién.

Conoce muy bien el catalán al preparador del Submarino, por eso no dudó en reconocer que le considera «un grandísimo entrenador, con una filosofía muy parecida a la nuestra». Su explicación era clara, por ser conocedor del estilo de juego del entrenador santanderino y sabedor de lo que es capaz el conjunto villarrealense pese a que llega a este partido con dos derrotas consecutivas a sus espaldas frente al Rayo Vallecano (0-1) y el Elche (3-1).

Tratándose del líder de Primera División, que en caso de ganar dejaría al Madrid a once puntos a la espera de que los de Carlo Ancelotti completen la jornada liguera el próximo miércoles al disputar esta semana el Mundialito de Clubs, poco más se habló del encuentro contra el Villarreal. Como si esta noche no hubiera jornada, la rueda de prensa versó más sobre otros aspectos relacionados con la actualidad del conjunto culé que no con lo referido al duelo contra el Submarino.

Sin pensar en el partido

Uno de los nombres propios por los que se le preguntó a Xavi fue por los rumores de la posible salida del equipo de Ansu Fati y el preparador culé fue claro al declararlo «intransferible», al tiempo que confesó que no entendía por qué se habla «de estos temas ahora» cuando el mercado «ya está cerrado».

«Para mí Ansu Fati es intransferible. Ahora mismo no hay ningún jugador transferible. Le tengo una confianza extraordinaria; es un jugador de presente y de futuro. No entiendo que se hable de la venta de este jugador», añadió visiblemente molesto.

Sin embargo, el futuro de diversos jugadores del Barcelona marcó las siguientes cuestiones. Así, también se interrogó a Xavi sobre la posible continuidad de Sergio Busquets más allá del próximo verano. «Con Busi no habrá ningún problema. Sabe que es importantísimo y su decisión personal marcará su futuro», apuntó.

Otro jugador que está pendiente de concretar una negociación con el club es Alejandro Balde, que sigue con ficha del filial. «Precisamente, hoy (por ayer) he hablado con él y está muy tranquilo», desveló Xavi. «Quiere quedarse, es feliz aquí. No creo que haya ningún problema, lo tendremos por muchos años», dijo el técnico.

Por otro lado, Sergi Roberto finaliza contrato el próximo 30 de junio y Xavi prácticamente dio por hecha su continuidad.