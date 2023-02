El lateral izquierdo es, tal vez, la demarcación mejor cubierta del Villarreal CF, aunque también es una más afectada por las vicisitudes del fútbol. Al principio de la temporada, Alfonso Pedraza era inamovible, en tanto que Alberto Moreno todavía no había vuelto de su última rotura del ligamento cruzado de la rodilla, aunque el primer percance del cordobés y el regreso del sevillano prácticamente coincidieron en el tiempo, con un Johan Mojica fichado en los últimos compases del mercado de verano que no acababa de tener muchas oportunidades, más allá de la Conference. Con todo, con Pedraza recién salido de una lesión muscular (ha estado algo más de un mes sin jugar), y con Alberto con una sanción por cumplir, el colombiano apunta a titular este sábado, a las 18.30 horas, en Son Moix.

Las declaraciones

El cafetero, es un alarde de sinceridad, reconoció, en la sala de prensa, que ya contemplaba este panorama, con apenas 460 minutos en LaLiga como groguet (repartidos en 10 encuentros, con cuatro titularidades). «Me siento bien», reseñó. «Sé al equipo que llegué y las posibilidades que tengo de jugar aquí», agregó. «Los minutos que he tenido, me los he ganado y los he intentado aprovechar siempre», apostilló.

Ya en lo colectivo, el internacional cafetero asegura que pese a las tres derrotas encadenadas (Rayo Vallecano, Elche y Barcelona), «el equipo siempre se ha visto con mentalidad de crecer». «Tenemos la fe intacta en nuestro trabajo y, ante el Mallorca, tenemos la oportunidad de volver con tres puntos importantes», ahondó Mojica.

Bajo presión

«Somos conscientes de la importancia del partido habiendo pasado tres jornadas sin sumar», incidió el colombiano. «El Villarreal tiene el objetivo de estar arriba y somos conscientes de ello», manifestó Mojica, asumiendo la presión después de haber quedado fuera de las plazas, incluso, de Europa League.

«Ellos saben cuál es el trato que le damos nosotros al balón», señaló respecto a las particularidades del conjunto dirigido por Javier Aguirre: «El Mallorca es un equipo que hace muy bien las cosas y por ello tenemos que jugar muy inteligentemente --apostilló--; saber atacar y defender fuerte, porque mantener la portería a cero es algo fundamental para nosotros».