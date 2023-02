La crónica | Un Villarreal en caída libre cae goleado ante el Mallorca (4-2)

Cuatro derrotas consecutivas y en caída libre. El Villarreal se suicidó en Mallorca. El equipo ha perdido el gen competitivo y la solidez como bloque. Nervioso y dubitativo, como viviendo una protesta interna hacia una forma de jugar al fútbol entre lo utópico y lo idílico. Fallos defensivos de bulto y una dirección desde el banquillo errática. Setién no supo manejar un partido que llegó a remontar en dos ocasiones con un jugador menos, esclavizado por una idea que está convirtiendo en vulgares a jugadores que hasta hace poco era brillantes y competitivos. Ni las bajas, ni la expulsión de Trigueros justifican el caos táctico que ofreció ayer el Villarreal. ¿Cómo se frena la hemorragía? Setién tiene la palabra para recuperar el control de un equipo que se le escapa de las manos.

El estilo Aguirre

El Mallorca pocas veces lo tendrá tan fácil para ganar. ¿Se puede ganar un partido sin proponer fútbol y no permitiendo que pase nada? La receta la tiene Javier Aguirre y bajo su dirección al Mallorca le va muy bien. Defensa de cinco, reiteración de faltas sobre el rival constante, dejar pasar los minutos a la espera de un fallo del rival... son algunas de las claves del manual Aguirre. El Villarreal sabía que no debía continuar cometiendo errores y mantener la templanza y los nervios fríos ante un rival que utiliza los argumentos del otro fútbol a la perfección. Conceptos que formaban parte del discurso de Setién en la previa y en la charla anterior al partido.

Trigueros fue titular

El Mallorca no sorprendió a nadie. El control del balón y del juego era del Submarino, pero en el partido no pasaba nada. El guion de Aguirre estaba escrito y se cumplía fielmente. El que se esperaba del Villarreal, no. A las ausencias de los amarillos se unió a última hora la de Alex Baena, quedándose en el banquillo por molestias el baluarte más destacado del juego ofensivo. Trigueros cubrió la baja de Coquelin.

Error de Reina

Y fue en el minuto 19 cuando Pepe Reina cometió un grave error en el pase en el área pequeña por la obsesión de jugar siempre el balón, que cayó en los pies de Muriqi quien se lo dejo a Kadewere para que a puerta vacía aprovechara el regalo. El Villarreal se había pegado un tiro en el pie y había hecho justo todo lo que no debía hacer. Con fallos de bulto tan grandes es muy complicado competir.

La ley de Murphy dice que cuando las cosas van mal todavía pueden empeorar. El Submarino se quedaría con 10 apenas dos minutos después del 1-0. Manu Trigueros perdió el control de sus nervios y Sánchez Mártínez fue desmesurado con el castigo a la acción del talaverano, que rompía el partido y dejaba a un equipo con 10 jugadores, por un gesto de intento de una agresión que no fue tal porque apenas rozó a Dani Rodríguez, quien había golpeado por detrás al talaverano. Trigueros se equivocó gravemente y cayó en una de las trampas que le tendió el Mallorca al Villarreal, pero el árbitro, quien ni revisó el VAR, se excedió en la pena. Con un gol en contra, y en desventaja numérica, el equipo de Setién se apuntaba a una gesta similar a la remontada ante el Almería cuando Baena fue expulsado por mostrar una camiseta de homenaje a Llaneza.

Defensa de cinco del Mallorca

El Mallorca siguió a lo suyo. Con cinco atrás y empleándose al límite. El manual Aguirre funcionó hasta el minuto 42. No era el día de las defensas. Esta vez fue Raillo quien cometió un error de bulto y Morales encaró a Rajkovic igual que una semana antes a Ter Stegen, pero esta vez le batió en su salida. Se había hecho lo más difícil:igualar el partido con 10 jugadores. Pero la debilidad defensiva del Villarreal quedó de manifiesto una vez más, dos minutos después cuando Dani Rodríguez, solo totalmente, marca el 2-1. al filo del descanso.

Errores de bulto

Un nuevo borrón defensivo, metió otra vez en el partido al Villarreal con una combinación Yeremy-Chukwueze que el nigeriano envió a la red con un toque de calidad que abría otra puerta a la esperanza. Pero ni con el 2-2 Setién ajustó las líneas para que el partido continuará siendo un correcalles. Con 10 jugadores, los amarillos continuaron jugando totalmente desplegados al área contraria, pero sin ningún rigor defensivo. El Villarreal jugaba a la ruleta rusa. Yacabó pegándose tiros en la sien. Un mayúsculo error de Pau acabó en la red, pero el VAR, por milímetros salvó el 3-2. Era un aviso de lo que le iba a caer a un Villarreal que ha perdido la solidez táctica y la competitividad que le distinguía.

El Villarreal, desquiciado

El Mallorca machacó a desquiciado Submarino con dos zarpazos más de Dani Rodríguez y Muriqi. Con el 4-2 el partido continuaba sin control. Las sensaciones del equipo groguet eran peores que el resultado. El Villarreal acumulaba su cuarta derrota consecutiva, atado a una idea de juego con la que se está descomponiendo y desangrando. Hay que parar la caída libre, de un Submarino que se aleja de Europa a la carrera.