La previa del Mallorca-Villarreal | Un Submarino con cara de filial

La cantera del Villarreal tendrá un papel determinante en Palma de Mallorca. Las numerosas bajas por unos u otros motivos han mermado a la primera plantilla amarilla. La solución a los problemas está en la base. No obstante, Quique Setién podrá alinear un once de garantías, aunque los dos ‘9’ del equipo no están en la lista de convocados que ayer viajó a las Islas Baleares por lesión.

La relación de bajas es tan amplia como repleta de futbolistas con rol de titulares: Coquelin, Gio Lo Celso, Gerard Moreno, Jackson y Alberto Moreno, éste por sanción. La novedad en la convocatoria de Palma es el regreso de Alfonso Pedraza, aunque será solo de facto, porque después de una larga inactividad es improbable no sólo que sea titular, sino que pueda disputar algunos minutos en el estadio de Son Moix. Además, Samu Chukwueze continúa con molestias, pero en el caso del nigeriano si que todo apunta a que podrá formar parte de los planes del técnico, sea como titular o como revulsivo en la segunda parte. Varios canteranos han viajado Setién se ha llevado hasta cinco jugadores del filial a Mallorca. El portero Iker Álvarez, el lateral zurdo Carlos Romero, el mediocentro Ramón Terrats y los delanteros Fer Niño y Haissem Hassan. El Villarreal podrá formar un once con potencial, aunque el gran problema del entrenador groguet continuará siendo la falta de gol, que ha privado de por lo menos cuatro puntos en los tres últimos encuentros. La eficiencia cara a puerta no ha sido buena, acompañada de errores importantes en el juego defensivo. El posible equipo Pese al amplio listado de bajas, el entramado defensivo del Submarino se mantiene intacto. Pepe Reina defenderá la puerta, con una zaga integrada por Foyth, Albiol, Pau y Mojica. La incógnita se centra en saber si los amarillos jugarán con un 4-3-3 o fortificarán el centro del campo debido a las bajas. Capoue, Parejo y Baena tienen sitio asegurado en el once y las interrogantes están en el cuarto centrocampista o en quien acompaña a Pino y Morales. Trigueros y Chukwueze son la X en la ecuación de Setién. 4-4-2 con el talaverano ó 4-3-3 con el nigeriano, incluso un punta del filial. De la primera plantilla quedarán en la citación solo Kiko Femenía, Pedraza, Cuenca, Mandi, Jörgensen (dorsal de filial) y la vuelta de Pedraza después de una larga inactividad y con muy pocas sesiones de trabajo con el grupo. El Villarreal llega al partido con urgencias de no despegarse de los puestos europeos después de tres derrotas consecutivas. Pese a todo, las sensaciones del equipo no han sido malas salvo en el partido de Elche. En el recuerdo está el duro 0-2 del partido de ida, en el que el Submarino gozó de una posesión de 71% pero acabó derrotado, en uno de los primeros partidos con Quique Setién en el banquillo y que generó muchas dudas después de la marcha de Unai Emery a la Premier League. Son Moix ha sido esquivo al Submarino durante las últimas temporadas puesto que no ha logrado la victoria en la isla desde la campaña 2008-2009 cuando venció por 2-3 con tantos de Cani y Joseba Llorente (dos). El estilo de juego de Aguirre se le atraganta al equipo Con vistas al duelo de esta tarde en Palma, un dato que no juega a favor de los amarillos es el estilo de juego que Javier Aguirre ha transmitido a este Real Mallorca, y que no le es propicio a la idiosincrasia de los amarillo, más si cabe desde la llegada de Quique Setién.

Los baleares renuncian al balón y basan su éxito en las trabas que le ponen a los rivales para que desarrollen su juego. Más que una propuesta de fútbol se trata de no dejar jugar a los contrarios. Y lo hacen muy bien. La clave será no caer en la trampa de un Mallorca de Aguirre que es un equipo que en la ida ya destrozó a los amarillos a la contra. Son Moix marcará la hoja de ruta de este Villarreal de Setién a quien las lesiones le han dejado mermado.