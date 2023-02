Dolido por cosechar una nueva derrota. Quique Setién reconoció que están en un mal momento y que le preocupa el estado anímico de los suyos, pero expresó que deben mantenerse al margen del ruido externo y quedarse con las cosas positivas para voltear esta mala situación".

Análisis del partido

"El partido se nos ha complicado, aún con todo, hemos conseguido empatar dos veces, pero desde luego no estaba para nosotros porque inmediatamente después de empatar a uno hemos recibido otro mazazo. Con el 2-2 es lógico dejar algún espacio y que tengas que defender de manera diferente en situaciones extremas. Después del tercero estábamos muy mermados. Hay que valorar el esfuerzo, no estamos en esa dinámica positiva, parece que todo nos sale mal, hay que aceptarlo y seguir adelante sin excusas".

Sobre Trigueros

"Tiene una reacción que debería haberla controlado. Manu ha sido un futbolista ejemplar durante toda su trayectoria deportiva, es una reacción espontánea a una provocación y nunca ha cometido estas acciones. Estas cosas no deberían pasar pero pasan."

Crítico con el juego del Mallorca

"No es fácil ponerte a la altura de un rival que hace las cosas de esta manera. Hemos recibido 7 faltas seguidas con 10, si el arbitro no pone freno.. luego si que ha sacado tarjetas, pero cuando tenía que sacarlas al principio no lo han hecho. Te cortan el ritmo y se vuelven a colocar. Estás un poco en desventaja y más si tienes uno menos. Creo que los jugadores han puesto todas las ganas, es verdad que quizas tenemos que hacer las cosas con mas inteligencia y tranquilidad en muchos momentos. No es fácil cuando se te pone el partido tan cuesta arriba".

Preocupado por el tema anímico

"Claro que me preocupa el estado de ánimo. Incluso en derrotas como hoy yo tengo muchas cosas positivas que rescatar. Esto nos invita a pensar con optimismo, simplemente hemos sufrido cuatro derrotas que en algunos casos han venido por circunstancias. Ante el Rayo teníamos que haber ganado. En Elche hicimos dos penaltis… hoy con una expulsión. Son rachas que se te pone todo en contra. Esto terminará y esta racha ya la hemos pasado nada mas llegar. Luego todo parecía todo muy bonito y ahora lo contrario. Tengo confianza y se como funciona esto, ahora todo el mundo se pondrá nervioso pero yo estoy muy tranquilo".

La mala racha

"Necesitamos un golpe de suerte, que siempre hay que tenerlo. Para cambiar las dinámicas necesitas un refuerzo que te impulso. En este sentido, esto ya lo he vivido decenas de veces. Hay que aceptarlo y olvidarse del ruido de fuera, trabajar en las cosas que puedes controlar. El Mallorca es un equipo fortísimo, nosotros con uno menos les hemos empatado dos veces y de generar. Con eso me quedo. Es verdad que me hubiera encantado que algunas las hubiéramos defendido mejor. El futbol son aciertos y errores", finalizó.