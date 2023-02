Manu Trigueros dio la cara tras la dura derrota en Mallorca. El centrocampista, expulsado en el minuto 19 por una agresión sobre Dani Rodríguez, explicó lo sucedido en una acción que marcó el devenir del encuentro: "Ellos estaban con la marca al hombre, me ha dado por detrás, le he querido empujar y le he rozado, pero el gesto ha sido feo". Un Trigueros que no dudó en señalar a Dani Rodríguez: "Hay gente que sabe hacer bien estas cosas, yo no sé tirarme, pero entiendo que es el futbol".

Tras relatar lo ocurrido en primera persona, reconoció que fue "un mal día en lo personal" y "pidió perdón a la afición y a los compañeros". "Me va a costar mucho dormir", comentó uno de los jugadores que más siente los colores del Villarreal. Mal año en lo personal No está siendo una temporada fácil para Trigueros: "El año está siendo difícil a nivel personal y solo queda trabajar y salir de esta situación con la gente que te quiere". El '14' amarillo indicó "que empezó con dos lesiones que le impidieron jugar cuatro meses y que le han ido lastrando". Durante la tarde de ayer, dispuso de una gran oportunidad después de sumar pocos minutos en los últimos partidos: "No he cogido la forma y no he tenido la confianza del míster. Hoy he tenido la opción pero la he aprovechado". Para terminar, Trigueros sacó su orgullo para expresar que se siente capaz de volver a ser importante en el Submarino: "Tengo que seguir trabajando porque sé que si estoy a mi mejor nivel es difícil que no juegue".