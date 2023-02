Falta de contundencia en la áreas, no dar tantas concesiones a los atacantes rivales, ser más fuerte en los duelos y dejar atrás la fragilidad defensiva y debilidad mental que atraviesa el equipo en estos momentos. Son los principales aspectos a corregir en el Villarreal CF según sus futbolistas, una plantilla que reconoce el mal momento del equipo y que, tras encadenar su cuarta derrota consecutiva en LaLiga el pasado sábado ante el Mallorca (4-2), no ha ocultado en demandar cambios para enderezar el rumbo.

Tres voces autorizadas del vestuario, como el veterano guardameta Pepe Reina, el central de Vila-real Pau Francisco Torres y el experimentado delantero José Luis Morales dieron un paso al frente y expusieron los males del equipo y, a su vez, reconocieron que urge un cambio en el Submarino sobre el rectángulo de juego.

La visión de Reina

El meta Pepe Reina es de los que nunca se esconde y fue muy contundente. «Tenemos que cambiar el rumbo del equipo. En este momento la situación es la que es. Hay que hacer autocrítica y seguir trabajando. Esto es fútbol y hay que trabajar más fuerte si caben para intentar que las victorias lleguen», reconoció abiertamente el madrileño.

También confesó que el error del primer tanto del Mallorca llegó por el estilo del equipo. «Son cosas que pasan, es nuestra manera de jugar, nosotros jugamos mucho desde atrás», entonando el mea culpa. «Me equivoqué, no estuve bien, pero no pasa nada. Fallos vamos a tener, hay que aprender y que no se vuelvan a repetir», dijo.

A su vez, no ocultó lo que todos ven: «Sí que es cierto que nos está faltando contundencia. Con esta manera de jugar tan hombre a hombre y tan alegre, si no ganas duelos es complicado».

«Se han producido muchas situaciones así y lo hemos acabado pagando. El equipo tiene que madurar, tiene que aprender a manejar otro tipo de registros muchas veces, y debemos ser más camaleónicos depende del partido y depende de las situaciones», añadió.

Incluso no quiso hablar de mirar a Europa. «Debemos tener calma, la cabeza fría y, sobre todo, las ganas de trabajar y sacarlo adelante. Creo que no estamos en disposición de pensar más allá del próximo lunes ante el Getafe. La dinámica es la que es y depende de nosotros única y exclusivamente cambiarla, así que vamos a por ello», argumentó.

El lamento de Pau

Otro peso pesado es el mundialista Pau Torres, que jugó el Mundial de Qatar con España, que como defensa dejó claro qué le sucede al equipo. «No estamos en buen momento. Tenemos muchas cosas a corregir, ya que debemos ser más contundentes y tenemos que conseguir que no nos generen tanto», recalcó.

La opinión de Morales

Por último, Morales confesó que «llevamos varios partidos flojos y existe bastante preocupación tras cuatro partidos sin ganar. Toca cerrar esta mala dinámica». Sin duda, la plantilla hace autocrítica.