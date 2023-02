Uno de los grandes problemas de la mala racha de cuatro derrotas consecutivas del Villarreal CF ha sido la plaga de lesiones que ha dejado a Quique Setién sin varios de sus jugadores clave e, incluso, la participación de algunos futbolistas que han tenido que jugar con importantes molestias que ha incidido en un menor rendimiento sobre el terreno de juego. Luego, los resultados negativos han ido generando seguridad y nervios en un proceso acumulativo de factores en contra. La esperanza del cuerpo técnico es ir recuperando efectivos y normalizando la situación de una plantilla con un gran potencial que se ha visto afectada por los contratiempos.

Uno de los principales problemas ha sido la acumulación de bajas en el ataque. Las lesiones musculares de Gerard Moreno, junto a la larga ausencia de futbolistas clave en el juego ofensivo como Jackson, Gio, incluso el mismo Alfonso Pedraza, un lateral que garantiza profundidad en el fútbol de ataque por el carril zurdo, han acompañado al equipo durante los últimos dos meses. Y si faltaba algo, el adiós a la temporada de Francis Coquelin, intervenido hoy de una lesión de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

El Villarreal empieza a ver una tenue luz en el oscuro túnel de su enfermería. Los frentes abiertos de los servicios médicos son los siguientes:

Gerard Moreno

Gerard es algo así como la pócima mágica del Villarreal. Con el delanterocampista el Submarino es otro equipo. No sólo por sus goles, sino por su gran aportación al juego de ataque. Los servicios médicos están tratando su caso con extremo cuidado para evitar una larga recaída. El futbolista evoluciona bien, pero no es segura su plena recuperación para el partido ante el Getafe. Por lo menos para ser titular desde el inicio. Setién está pendiente de su estado y será la gran incógnita para el partido del próximo lunes ante el Getafe.

Gio Lo Celso

El internacional argentino sale de una intervención quirúrgica. Gio ya ha recibido el visto bueno de los médicos, pero necesita un proceso de recuperación de su estado físico y también de un entrenamiento progresivo para no forzar. Su vuelta a los terrenos de juego se estima para primeros de marzo. Y será un gran refuerzo para Setién. Lo Celso tiene talento, carácter y es un futbolista diferencial.

Alfonso Pedraza

El lateral izquierdo cordobés ya se sentó en el banquillo contra el Mallorca. Es normal que después de varias semanas apartado del equipo requiera un proceso de integración al mismo, pero su gran profesionalidad y su innata condición fisica, adelantarán los procesos. Incluso, ya podría contar con minutos en el partido contra el Getafe. Su vuelta es inminente y ya es un refuerzo más.

Jackson

El delantero senegalés también evoluciona bien, pero su vuelta sigue el proceso previsto. Jackson podrá regresar también al equipo a mediados de marzo, incluso para la ida de la Conference League. Su vuelta supondrá también potenciar la dosificación de esfuerzos cara al regreso de la competición europea y los partidos entre semana.

Álex Baena

Otro de los hombres clave para Setién y el juego creativo con el que no se pudo contar al cien por cien en Son Moix. Baena recibe cantidad de golpes en cada partido, con la permisividad de los árbitros. Uno de ellos le dejó con el pie amoratado y con una gran hinchazon que le impedía casi calzarse la bota. Setién no pudo incluirlo en el once inicial ante el Mallorca y recurrió a él en la segunda parte, pero pese a su pundonor, no estuvo en plenitud de facultades. El talentoso centrocampista almeriense salió del estadio cojo. No obstante, la disputa del próximo partido en lunes deja margen para la recuperación y se espera que pueda formar parte del once ante el Getafe. Por su carácter luchador se da por seguro que hará todo lo posible por estar con el equipo.