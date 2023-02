Villarreal CF: Dani Parejo y diez más

Si algo puede con la fuerza de los prejuicios en el fútbol son los números. No es fácil tumbar las suspicacias, pero al final se impone la evidencia. Las opiniones son libres, pero la pelota no engaña. El groguet Dani Parejo tuvo que convivir durante mucho tiempo con diversos sambenitos: que si no se esforzaba, que si no defendía, que si no se cuidaba, que si le faltaba sangre... Nada más lejos de la realidad. El tiempo y la estadística han demostrado que el Villarreal es Dani Parejo y diez más, y que Parejo no es solo un talentoso distribuidor. También es uno de los mediocentros de la Liga que más balones roba.

El de Coslada cumplirá 34 años en el próximo mes de abril, pero los años no lastran su fútbol. Más bien al contrario. En la presente temporada ha sido titular en los 22 encuentros de Liga y ha completado 18 de ellos. Solo ha visto desde el banquillo 41 minutos. A las órdenes de Unai Emery primero, y de Quique Setién ahora, está en camino de superar con holgura la treintena de partidos en el presente campeonato. Este dato se ha convertido en rutina en su carrera. Resulta que el supuestamente díscolo Parejo es el centrocampista más regular, fiable y todoterreno. En las últimas nueve temporadas, tanto en el Villarreal como en el Valencia, ha jugado siempre más de 30 partidos en la competición liguera. Calidad defensiva A la sabida calidad técnica del centrocampista del Villarreal, uno de los mejores pasadores de Europa, Parejo ha añadido en los últimos años una indudable sapiencia defensiva. Según el analista de datos Marteen Romà, Dani Parejo es uno de los mediocentros que más balones roba en todo el campeonato, una virtud que desarrolla sobre todo en campo contrario. Según los datos compartidos por Romà, que ha recopilado los registros de aquellos mediocentros de la Liga que han disputado más de 1.400 minutos, Dani Parejo ha recuperado 181 balones en juego. Solo le superan Vinicius Souza (Espanyol), Lucas Torró (Osasuna), Mikel Vesga (Athletic de Bilbao), Martín Zubimendi (Real Sociedad) y Óscar Valentín (Rayo Vallecano). Si nos fijamos en los robos en campo contrario, donde Parejo ha firmado 96 de sus 181 recuperaciones, únicamente un centrocampista de la Liga le supera, con dos más, Mikel Vesga. Unos registros que, unidos a sus más de 1.300 pases completados, subrayan la importancia del centrocampista madrileño en cualquiera de los esquemas de juego. Si algo está claro cara al partido del lunes es que jugarán Parejo y diez más, para intentar revertir la mala racha de resultados. Asimismo, cabe recordar que la última victoria del Villarreal, antes de iniciar la secuencia de cuatro derrotas consecutivas, fue gracias a un gol de Parejo al Girona, de penalti y a última hora.