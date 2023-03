El Villarreal B, que el próximo lunes recibe al Alavés en el Estadio de la Cerámica (21.00 horas), en la 30ª jornada de Liga en Segunda División, confía en poder recuperar a tiempo a uno de sus futbolistas más determinantes como es el mediocentro valenciano Sergio Lozano. El chaval se perdió el encuentro del pasado fin de semana en Éibar debido a una pequeña lesión muscular, de la que él y el cuerpo técnico confían de que pueda llegar a tiempo para este nuevo compromiso liguero.

A día de hoy es el único futbolista que arrastra molestias y junto al extremo Iker Goujón no está trabajando con el grupo. Este miércoles tampoco pudo trabajar con el grupo. Hizo ejercicios específicos a parte. No hay más lesionados y, a la vez, tampoco hay sancionados ya que en el último la única que vio el centrocampista vila-realense Carlo Adriano, la cual no acarrea ningún tipo de sanción.

Jugador determinante

Sergio Lozano es uno de los futbolistas más determinantes del filial amarillo. Hoy en día es el máximo anotador (cinco goles) y el que más asistencias de gol da a sus compañeros (seis). No se descarta que Miguel Álvarez también pueda contar con Ramón Terrats, centrocampista incorporado al Villarreal B en enero cedido por el Girona que últimamente está jugando con el primer equipo a las órdenes de Quique Setién.