Terrats, el '39' del Villarreal, un diamante en bruto que sólo cuesta 2,5 millones de euros

¿Quién es el 39? Ese chico la toca de maravilla y ve el fútbol genial». El 39 era Ramón Terrats y el comentario era de un veterano aficionado groguet, pero representaba a una gran parte de los 13.000 aficionados que acudieron el lunes al Estadio de la Cerámica en la noche en la que el mercurio tuvo su nivel más bajo con apenas 4 grados. Quique Setién sorprendió con la titularidad de un chico que apenas era conocido en Vila-real pero, que a sus 22 años, ya contaba con una gran experiencia profesional en Primera y Segunda División con el Girona. Y viéndole jugar contra el Getafe (2-1) no parecía un casi debutante, a pesar de que era su primer partido como titular con el primer equipo del Villarreal.

Terrats llegó al club amarillo a préstamo por el Girona, en principio para reforzar el filial. Una verdad a medias, porque la secretaría técnica contaba con un amplio seguimiento del futbolista desde sus categorías inferiores y se le veía como un hombre con grandes opciones de dar el salto al primer equipo esta misma temporada.

Por ello, en previsión de futuro, Fernando Roig Negueroles solicitó incluir una opción de compra por el centrocampista por 2,5 millones de euros a ejecutar antes del 30 de junio de este mismo año, en la que se incluía un contrato con el propio jugador por tres temporadas. Era una marcada declaración de intenciones.

Setién decidió después de la lesión de Francis Coquelin (ha dicho ya adiós a esta campaña) y también con el traspaso en diferido de Manu Morlanes (cesión con opción de compra obligada al Mallorca), que Terrats pasaba a ser jugador de hecho del primer equipo, aunque conservarse el dorsal del filial (número 39).

Carta de presentación

Terrats demostró desparpajo, sacrificio defensivo y que sabe interpretar el fútbol al más puro estilo de Dani Parejo. Sus números dentro del campo no dejaban lugar a la subjetividad. Su acierto en el pase fue del 83%, con 57 sobre 69 bien efectuados. Y su trabajo en el terreno de juego queda reflejado en su cuentakilómetros que marcó una distancia media recorrida de 10.201 metros. Todo ello en un encuentro al que el Submarino llegaba con la losa de las cuatro derrotas consecutivas y el añadido del madrugador gol del examarillo Enes Ünal en los primeros compases de la noche.

En la primera mitad de dicho partido, Terrats fue el jugador que más corrió de los 22 protagonistas, con 5,9 kilómetros (5.903 metros para ser exactos).

Su demarcación habitual es la de mediocentro defensivo, pero en su primera aparición como titular en el Villarreal actuó como volante en línea de tres centrocampistas junto a Parejo y Étienne Capoue.

"Que siga jugando es decisión del míster. Mi familia me ha dicho que tenga tranquilidad; y espero seguir con la confianza de mis compañeros y la que me ha dado Setién" Ramón Terrats - Centrocampista del Villarreal CF

La opinión del futbolista

Tuvo mucha presencia en el juego de ataque y tuvo que ser sustituido en el minuto 80 porque acabó extenuado, posiblemente porque no supo dosificar su esfuerzo sobre el campo y porque actuó en una posición menos habitual para un jugador de sus características, a pesar de que su rendimiento fue notable y su aportación al juego colectivo amarillo muy importante.

«Que siga jugando es decisión del míster», manifestó el diamante en bruto. «Mi familia me ha dicho que tenga tranquilidad; y espero seguir con la confianza de mis compañeros y la que me ha dado Setién», declaraba Terrats al término del partido de Primera División contra el Getafe. Con él en el once, el Villarreal rompió una racha negativa de cuatro derrotas seguidas. Un fichaje low cost de relumbrón.