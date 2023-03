"Ahora tendré que elegir que es mucho mejor que decidir". Setién dixit. El técnico se refería de esa forma al nuevo problema que tendrá que afrontar a partir de ahora con la recuperación de la gran parte de los jugadores que tenía lesionados y que formaban parte de la columna vertebral del equipo. El buen trabajo de los servicios médicos del club ha recogido sus frutos y Gerard Moreno, Jackson, Lo Celso y Pedraza ya están a disposición del técnico para el próximo compromiso ante el Almería de este sábado en el Power Horse Stadium (16.15 horas, Movistar LaLiga).

Quique Setién confirmó que podrán jugar algunos minutos ante los almerienses. "Incorporamos a jugadores que no estaban trabajando con el equipo desde hace varias semanas.

Gio lo Celso y Jackson entrarán en la convocatoria y podrán jugar algunos minutos en función de circunstancias", confirmaba el entrenador del Villarreal.

El Almería, muy fuerte en casa

El conjunto de Rubi recibe al Villarreal después de haber superado al líder de LaLiga en la última jornada. "Espero un partido complicado. En casa son muy sólidos. Lo demostraron ante el Barcelona. Son muy fiables y nos va a costar hacerles daño", explicaba el técnico cántabro.

El Submarino rompió una racha de cuatro derrotas consescutivas ante el Getafe. Y ante el conjunto andaluz llega el momento de reafirmar que el bache de resultados es historia. "Necesitábamos un estímulo positivo para cortar la racha. La victoria ante el Getafe nos hubiera gustado que hubiera sido con más tranquilidad. Este triunfo nos ha concienciado del potencial real que tenemos. No tenemos que regalar goles y hay que ver portería con claridad", reclamaba Setién en su comparecencia ante los medios en la previa del partido ante el Almería.

Y ahora el problema con más competencia será para el entrenador, quien se verá obligado a tomar decisiones y dejar fuera a jugadores que hasta ahora habían sido titulares. "Es bueno para todo excepto para mi que tengo que dejar futbolistas fuera. A partir de este momento tendré dudas para hacer las alineaciones, pero te da la posibilidad de elegir que siempre es mejor que tener que decidir. Nos ayudará bastante", explicaba.

Ganar al Getafe, una vacuna de tranquilidad

Los tres puntos del pasado lunes, inyecta una vacuna de tranquilidad para combatir los nervios y la presión que afrontaba el Villarreal con la concatenación de derrotas: "La ansiedad y los nervios en algunos momentos se acentúan. El tratar de conservar el gol de ventaja que teníamos ante el Getafe nos hizo ser más temerosos, porque la trayectoria que llevábamos no era buena. Sufrimos en los centros al área que son situaciones difíciles de controlar. Tenemos que getionar mejor el balón y defender con él cuando no podamos atacar. La realidad es que si estuviéramos en una zona más cómodo, estaríamos más tranquilos. Podemos pensar que por el nombre somos mejores, pero luego se plantean objetivos que son irreales. Ahora mismo hay una gran igualdad y ganar los partidos cuesta muchísimo. El otro día merecimos ganar al Getafe pero en el último minuto te puede empatar en un tiro al larguero", analizaba Quique Setién.

El mayor fondo de armario posibilitará efectuar más cambios en el once en este punto de la temporada en el que regesan los partidos intersemanales por la Conference League. "Siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero todavía no estamos en disposición de hacerlo porque hay jugadores que llevan tiempo sin jugar y no están en su mejor rendimiento, pero sí debemos dosificar los esfuerzos", reconocía Setién.

Malos números fuera de la Cerámica

Los números del Villarreal lejos de la Cerámica no están siendo buenos y ya acumula cuatro meses sin ganar lejos de Vila-real. "No está costando ganar fuera de casa. Debemos ser más consistentes y no regalar, ofreciendo sensación de vulnerabilidad. Si hemos hecho las cosas bien durante 45 minutos ahora tendrá que ser durante 65-70 minutos. Solo por ser el Villarreal no ganas los partidos", aseveraba. Y por último se refería a su último gran 'fichaje': Ramón Terrats. "Debe aprovechar sus oportunidades. En la medida que vaya respondiendo esto provoca mucha competitividad. Hasta ahora no teníamos posibilidades en muchas posiciones, pero si que las tendremos con la recuperación de jugadores", concluía Setién.