Siete minutos pasaron desde que ingresó en el terreno de juego hasta que decantó el partido para el Villarreal. Gerard Moreno, autor del primer gol en Almería, se mostró muy satisfecho tras la conclusión del choque: "Muy contento, nos merecíamos esta victoria. El equipo hizo un gran esfuerzo en la primera parte, creo que tuvimos ocasiones para ir por delante. En la segunda llegó el premio con los dos goles, muy importante porque sabemos que hasta el parón hay un calendario exigente y tenemos que estar a buen nivel".

El delantero catalán explicó que ganar cuesta mucho "porque todos los equipos se juegan cosas": "Los puntos valen oro, hemos demostrado saber jugar el partido, no nos hemos puesto nerviosos y hemos esperado nuestro momento", dijo.

Un golazo con la derecha que relató en primera persona: "Contento de que haya podido entrar. Al final tenía claro que cuando Samu me la iba a dar atrás le tenía que pegar. Por suerte ha podido entrar y hemos podido conseguir tres puntos".

Por último, apuntó que se encuentra en perfecto estado físico: "Estoy bien, me noto bien. Es verdad que no ha sido nada grave lo que he estado parado. Al final necesito entrenar, jugar e ir cogiendo este ritmo. Y como digo siempre intento estar al máximo nivel para ayudar al equipo".