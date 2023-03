La previa | El Villarreal, ante su próximo reto en Almería: ganar fuera de casa

Examen para subir nota. El partido de Almería es algo así como la confirmación de que los tiempos de mal estudiante ya son historia. El Villarreal CF recuperó la senda hacia los puestos europeos perdida ante el Getafe. Sufriendo, pero recuperando buenas sensaciones. Quique Setién, como recordaba en la previa del partido del Power Horse Stadium de este sábado (16.15 horas), correspondiente a la 22ª jornada de LaLiga en el campeonato de Primera División, ya puede elegir jugadores para formar el once… o está en el camino de poder hacerlo. Por primera vez en muchos meses, con el alta de Gio Lo Celso y Jackson, con Gerard Moreno y Pedraza con más rodaje de entrenamiento, el técnico puede disponer de varias alternativas en posiciones del campo que hasta hace poco no ofrecían lugar a la elección.

La gran losa del Villarreal es jugar lejos de la Cerámica. Han pasado casi cuatro meses desde el 8 de noviembre cuando se venció al Espanyol por 0-1. Desde entonces no se ha sumado de tres como visitante. La regularidad como local ha mantenido a flote, aunque distanciado de los puestos Champions, a los amarillos. Pero a 15 jornadas del final, con la vuelta de la competición europea esta próxima semana contra el Anderlecht belga, no hay margen de error. O cada vez es menor. Cada fallo penaliza doble.

Y este mes, empezando en Almería, será clave para aspirar, incluso, a pelear por la Champions. Después del partido de hoy, al Submarino le espera tres partidos complicados contra el Betis, Osasuna y Real Sociedad. Los tres implicados en el lío europeo.

La pruebas del técnico

Setién ha realizado ensayos esta semana para confeccionar el once ante el equipo de Rubi. El partido de ida de octavos de final de la Conference League y la vuelta una semana después, vaticinan, confirmado también por el propio técnico, la «dosificación de esfuerzos». No serán muchos los jugadores que se caigan del once de gala, pero sí es probable que haya tres o cuatro cambios.

El técnico probó una defensa esta semana con Foyth, Albiol, Cuenca y Pedraza. En el centro del campo, todo apunta a que podría ser titular Álex Baena, mucho mejor de sus molestias en el pie. En ese supuesto, caería Terrats, uno de los destacados ante el Getafe, pero que seguirá siendo importante para el preparador cántabro. Parejo y Capoue parecen fijos. En ataque, Yeremy Pino y Samu Chukwueze se antojan inamovibles y la incógnita es si Gerard Moreno dará el paso adelante para ser de la partida o se esperará a que lo haga en la segunda parte, en cuyo caso, Morales ocuparía el eje del ataque.

En la nutrida convocatoria de Almería destacaba la presencia de Gio y Jackson, además del joven delantero del segundo filial, Jorge Pascual, recientemente renovado esta semana y en quien Setién parece confiar como alternativa.

En Almería están de subidón después de haber ganado al líder de LaLiga la semana pasada. Los de Rubi son uno de los mejores equipos en su estadio, donde ha sumado los mismos puntos que el Villarreal. Su gran peligro es la dupla de delanteros formada por Luis Suárez y El Bilal Touré. Pero par subir nota, este equipo de Setién necesita ganar en Almería. Arranca la fase decisiva del campeonato. Toca ganar fuera de casa.